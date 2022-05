Samsung et Western Digital entament une collaboration de grande envergure pour favoriser la normalisation des technologies de stockage de nouvelle génération pour une prise en charge plus large de l’écosystème et l’adoption par les clients

Les entreprises seront les premières à diriger la normalisation de la technologie de stockage zoné ;

Les efforts de coopération comprennent le développement et la promotion de spécifications matérielles et de modèles d’applications logicielles pour créer un écosystème robuste

Samsung Electronics et Western Digital (Nasdaq : WDC) ont annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord pour une collaboration unique visant à normaliser et à favoriser l’adoption à grande échelle des technologies de stockage de placement, de traitement et de matrices de données de nouvelle génération (D2PF). Les entreprises se concentreront initialement sur l’alignement de leurs efforts et la création d’un écosystème vigoureux pour les solutions de stockage zoné. Ces étapes permettront à l’industrie de se concentrer sur d’innombrables applications qui créent finalement une plus grande valeur pour les clients.

C’est la première fois que Samsung et Western Digital se réunissent en tant que leaders technologiques pour créer un alignement généralisé et stimuler la sensibilisation aux technologies de stockage importantes. En se concentrant sur les applications d’entreprise et cloud, le partenariat devrait stimuler une gamme de collaborations autour de la normalisation technologique et du développement de logiciels pour les technologies D2PF telles que Zoned Storage. Grâce à cette collaboration, les utilisateurs finaux peuvent être sûrs que ces technologies de stockage émergentes seront prises en charge par plusieurs fournisseurs de périphériques ainsi que par des sociétés de matériel et de logiciels intégrées verticalement.

« Le stockage est la base essentielle de la façon dont les particuliers et les entreprises consomment et utilisent les données. Pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et aux prochaines grandes idées de demain, nous devons innover, collaborer et suivre le rythme en tant qu’industrie en donnant vie à de nouvelles normes et architectures », a déclaré Rob Soderbery, EVP et GM, Flash Business Unit chez Western Digital. “Pour qu’un écosystème technologique réussisse, les cadres globaux et les modèles de solution généraux doivent être réunis afin qu’ils ne souffrent pas de fragmentation, ce qui retarde l’adoption et ajoute une complexité inutile pour les développeurs de piles logicielles.”

Soderbery a ajouté : « Pendant des années, Western Digital a jeté les bases de l’écosystème Zoned Storage en contribuant au noyau Linux et à la communauté des logiciels open source. Nous sommes ravis d’apporter ces contributions à cette initiative conjointe avec Samsung pour faciliter une adoption plus large du stockage zoné pour les utilisateurs et les développeurs d’applications.

« Cette collaboration témoigne de nos efforts incessants pour dépasser les besoins actuels et futurs de nos clients, et revêt une signification particulière dans la façon dont nous prévoyons qu’elle se développera activement pour devenir une base d’engagement plus large pour la normalisation du stockage zoné », a déclaré Jinman Han, Corporate EVP, Head of Memory Sales & Marketing chez Samsung Electronics. “Nos efforts de collaboration engloberont les écosystèmes matériels et logiciels pour garantir qu’autant de clients que possible puissent profiter des avantages de cette technologie très importante.”

Les deux sociétés ont déjà lancé une initiative autour des dispositifs de stockage zoné, y compris les disques SSD ZNS (Zoned Namespaces) et les disques durs SMR (Shingled Magnetic Recording). Par le biais d’organisations telles que la SNIA (Storage Networking Industry Association) et la Linux Foundation, Samsung et Western Digital définiront des modèles et des cadres de haut niveau pour les technologies de stockage zoné de nouvelle génération. S’engageant à permettre des architectures de centres de données ouvertes et évolutives, ils ont fondé le Zoned Storage TWG (Technical Work Group), qui a été approuvé par le SNIA en décembre 2021. Le groupe définit et spécifie déjà des cas d’utilisation courants pour les dispositifs de stockage zoné, comme ainsi que l’architecture hôte/dispositif et les modèles de programmation.

En outre, cette collaboration devrait servir de point de départ pour étendre les interfaces de périphériques basées sur les zones (par exemple, ZNS, SMR), ainsi que les périphériques de stockage haute capacité de future génération avec des technologies améliorées de placement et de traitement des données. À un stade ultérieur, ces initiatives seront étendues pour inclure d’autres technologies D2PF émergentes telles que le stockage informatique et les structures de stockage, y compris NVMe™ over Fabrics (NVMe-oF).

