Samsung et Western Digital collaborent pour créer des écosystèmes de stockage de données Kindle plus robustes – Samsung Global Newsroom

En raison d’une prolifération de technologies et d’applications numériques innovantes issues de l’IA/ML, de l’IoT, de la périphérie et du cloud, nous produisons désormais quotidiennement des quantités colossales d’informations. De plus, tous les signes indiquent que la demande de stockage numérique continuera de croître à des niveaux sans précédent dans les décennies à venir.

Pour offrir une plus grande efficacité de stockage et une plus grande valeur aux clients qui gèrent des données à grande échelle, Samsung Electronics et Western Digital, deux des plus grands fournisseurs de stockage au monde, se sont récemment associés pour aider à inaugurer la normalisation des technologies de placement, de traitement et de stockage de tissus de données de nouvelle génération ( D2PF), y compris le stockage zoné.

Les deux sociétés estiment que l’adoption de normes de stockage de nouvelle génération est le moyen le plus efficace de s’assurer que le matériel et les logiciels peuvent être efficacement combinés au sein de la pile système afin d’optimiser les performances et les fonctionnalités tout en réduisant les coûts. En concrétisant cette vision, Samsung et Western Digital encouragent une large collaboration de l’industrie entre les parties prenantes du stockage. Grâce à la collaboration, les entreprises peuvent garantir aux clients que les fournisseurs d’écosystèmes de stockage prennent en charge les nouvelles normes technologiques et architectures système pour gérer efficacement les charges de travail de données d’aujourd’hui et de demain.

La réalité des infrastructures de données d’aujourd’hui

Nous sommes bien entrés dans l’ère du zettaoctet (ZB), une période caractérisée par des quantités de données si vastes que leur compréhension est devenue plus délicate que jamais. Les quantités ahurissantes de données produites aujourd’hui soulignent l’urgence de repenser la façon dont les centres de données et les infrastructures cloud sont conçus et exploités.

Dans ce contexte d’hypercroissance, le potentiel de fragmentation autour des normes et des systèmes pourrait retarder les efforts de l’écosystème pour répondre aux demandes croissantes de stockage.

« Nous sommes entrés dans une ère dorée pour la consommation, l’analyse et le stockage des données. L’un des moyens les plus sûrs d’annuler tout ce bien serait que l’industrie mette en œuvre des systèmes et des normes contradictoires », a déclaré Cheolmin Park, vice-président des ventes et du marketing mondiaux de la mémoire chez Samsung Electronics. « Du courant alternatif contre le courant continu dans les anciennes guerres électriques au Betamax contre le VHS, l’histoire nous enseigne que les industries qui manquent de normes et de formats clairs connaissent des périodes d’opportunités manquées et de dépenses inutiles. L’adoption de normes efficaces minimisera la complexité, éliminera l’inefficacité et réduira le coût des produits et des services, ce qui profite tant aux fournisseurs qu’aux utilisateurs finaux. Si le stockage de données doit répondre aux besoins futurs des utilisateurs finaux, ce dont l’industrie a besoin maintenant, c’est d’un large consensus sur Stockage zoné.”

Se concentrer sur l’avenir du stockage par zones

Dans le cadre de l’accord entre Samsung et Western Digital, les entreprises concentrent leurs efforts initiaux sur la création d’un écosystème sain et d’un support d’application solide autour de Zoned Storage.

Actuellement, l’infrastructure de données à grande échelle repose sur des dizaines de milliers de disques SSD et de disques durs (HDD). Avec une telle échelle et les vastes quantités de données que ces systèmes gèrent, même les plus petites inefficacités de placement de données dans l’architecture du système ou les périphériques de stockage peuvent entraîner des coûts élevés.

Zoned Storage est une initiative open source basée sur des normes qui permet à l’infrastructure de stockage du centre de données d’évoluer de manière efficace et efficiente. Pour les fournisseurs de cloud et d’entreprise à grande échelle, dont certains ont des besoins de stockage à l’échelle ZB, le stockage zoné contribuera à améliorer l’utilisation des actifs, à réduire la latence et à réduire les coûts.

Le stockage zoné est composé de deux technologies : l’enregistrement magnétique en bardeaux (SMR) dans les disques durs et les espaces de noms zonés (ZNS) dans les disques SSD. Au cœur du stockage zoné se trouvent des périphériques tels que les SSD ZNS. Ces disques divisent leur espace d’adressage en zones distinctes, rationalisant l’architecture du disque en équipant l’hôte de la possibilité de placer les données dans la zone appropriée.

Technologie d’avenir pour un monde axé sur les données

En tant que solution de stockage innovante, Zoned Storage a des règles d’écriture de données non conventionnelles. Les zones peuvent être écrites séquentiellement à partir du début d’une zone, et les données d’une zone ne peuvent pas être arbitrairement écrasées. Par conséquent, il est très important que l’industrie s’aligne sur la pile logicielle hôte qui permet aux systèmes de stockage d’exploiter de manière optimale la puissance du stockage zoné. Cet alignement du modèle hôte-dispositif est un thème crucial de l’initiative globale. Samsung, Western Digital et d’autres partenaires de l’écosystème s’engagent à fournir les composants logiciels requis qui permettront à Zoned Storage de prospérer via la communauté open source.

La mise en œuvre de Zoned Storage sur l’hôte permet au logiciel et au matériel système de fonctionner à l’unisson avec une efficacité bien supérieure. ZNS réduit le besoin de sur-approvisionnement et peut éliminer les difficultés liées à la variabilité de la qualité de service (QoS) et à l’amplification des écritures. Par conséquent, la solution peut augmenter la capacité grâce à une densité d’appareils plus élevée et fournir des performances soutenues même lorsqu’un appareil est proche de sa pleine capacité. De plus, ZNS bénéficie d’une plus grande endurance que les méthodes de stockage traditionnelles car les données n’ont pas besoin d’être constamment réécrites.

Qu’il s’agisse d’un périphérique SAS-SATA (HDD ou SSD) ou SSD NVMe™, le stockage zoné peut être très efficace et permettra une gestion plus efficace des performances à l’échelle du système pour le bénéfice de tous.

« La mise en œuvre et le développement continu de Zoned Storage permettront au secteur du stockage de trouver un équilibre entre coût, latence et performances grâce à l’utilisation d’architectures intelligentes », a déclaré Wim De Wispelaere, vice-président, Initiatives stratégiques chez Western Digital. « En tant qu’industrie, nous sommes à un point où nous devons nous aligner sur les technologies et les systèmes qui piloteront le stockage de données dans un avenir proche et pour les décennies à venir – de la manière la plus intelligente et la plus efficace possible. »

Pour le Bénéfice de Tous

Cette collaboration entre Samsung et Western Digital reflète la conviction des deux sociétés que de nouvelles normes essentielles sont nécessaires pour que le secteur du stockage puisse suivre le rythme de la demande de données.

Les deux sociétés ont déjà lancé une initiative impliquant des périphériques de stockage zonés, y compris des SSD ZNS. Dans le cadre d’un effort visant à permettre des architectures de centres de données ouvertes et évolutives, ils ont fondé le groupe de travail technique sur le stockage zoné, que la SNIA a approuvé en décembre 2021, et travaillent avec la Fondation Linux pour mettre en place un groupe de travail de projet similaire. Au sein de ces organisations industrielles, Samsung et Western Digital aideront à définir des modèles et des cadres de haut niveau pour toute technologie innovante de stockage zoné.

ZNS est la première des nombreuses collaborations D2PF conçues pour ouvrir la voie à de nouveaux centres de données et services cloud innovants. Samsung et Western Digital s’engagent à permettre un degré élevé de coopération entre les principales parties prenantes pour générer des solutions de stockage qui conviennent parfaitement à un monde axé sur les données, avec tout le monde dedans.