Samsung et Warner Bros. Pictures s’unissent pour offrir aux consommateurs des bandes-annonces de films dans une qualité 8K époustouflante – Samsung Global Newsroom

Le partenariat fournit des bandes-annonces de films populaires à des milliers de détaillants mondiaux, rapprochant plus que jamais la qualité d’image 8K de pointe des consommateurs.

Samsung Electronics, le premier fabricant mondial de téléviseurs pendant 17 années consécutives, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Warner Bros. Pictures qui apportera des bandes-annonces de films très attendues sur les écrans Neo QLED 8K dans plus de 65 000 magasins de détail à travers le monde.

« Ce partenariat est une avancée passionnante pour le contenu 8K, mettant en valeur les capacités de Neo QLED 8K et incitant les consommateurs à voir des films en qualité cinématographique », a déclaré Cheolgi Kim, vice-président exécutif de l’activité d’affichage visuel chez Samsung Electronics. « La collaboration avec Warner Bros. permet à Samsung de montrer aux consommateurs comment la technologie de télévision ultra-premium peut amener leurs films préférés à un tout autre niveau. »

Pour mieux comprendre la demande de contenu 8K, Samsung et Warner Bros. ont testé leur partenariat en présentant la bande-annonce « Creed III » dans plus de 450 magasins de détail aux États-Unis et en Europe plus tôt cette année. Cela a suscité une attention et un enthousiasme considérables de la part du public du monde entier, illustrant la demande croissante de contenu 8K. Depuis lors, Samsung et Warner Bros. ont travaillé ensemble pour étendre le programme. Désormais, les acheteurs du monde entier pourront voir Samsung Neo QLED 8K en action avec une gamme attrayante de contenus de haut niveau, y compris des bandes-annonces pour des films à venir tels que «Barbie», «Blue Beetle», «Dune: Part Two», «Wonka» et «Aquaman et le royaume perdu».

Cette collaboration avec Warner Bros. Pictures, un leader mondial dans la création, la production et la distribution de divertissement, représente les efforts continus de Samsung pour offrir un divertissement de haute qualité aux consommateurs, faisant de Warner Bros. un partenaire idéal pour proposer des bandes-annonces 8K très attendues aux consommateurs du monde entier.

Le néo de Samsung Les écrans QLED 8K continuent de révolutionner l’industrie de la télévision, avec leur impact sur les marchés de la production de contenu et de la vente au détail dans le monde entier. Propulsés par le processeur quantique neuronal 8K et la technologie de matrice quantique, ils offrent une qualité d’image immaculée avec des détails nets, des couleurs précises et une profondeur hyperréaliste pour offrir aux consommateurs la meilleure expérience de visionnement disponible sur le marché de la télévision grand public.

Pour plus d’informations sur les téléviseurs Neo QLED 8K de Samsung, veuillez visiter www.samsung.com.