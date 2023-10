Samsung et Vivo sont en tête du classement des smartphones les plus vendus en Inde | Actualités technologiques

Nouvelles Technologie Technologie Samsung et Vivo sont en tête du classement des smartphones les plus vendus en Inde

Samsung, avec une part de marché de 18 pour cent, est actuellement la première marque de smartphones dans le pays, et Vivo (y compris iQOO) occupe la deuxième position avec une part de marché de 17 pour cent.

Samsung, avec une part de marché de 18 %, est actuellement la marque numéro un du pays (Crédit image : Vivek Umashankar/The Indian Express)

Selon le dernier rapport du cabinet d’études Counterpoint, Samsung et Vivo sont les principales marques de smartphones les plus vendues en Inde au deuxième trimestre 2023, avec une part de marché de 20 % et 18 % respectivement. Alors que la taille globale du marché a diminué de 3 % sur un an, les expéditions de smartphones 5G sont en hausse, avec une part de marché de 50 %.

Samsung, avec une part de marché de 18 pour cent, est actuellement la première marque de smartphones dans le pays, et Vivo (y compris iQOO) occupe la deuxième position avec une part de marché de 17 pour cent. Xiaomi (y compris Poco) descend à la troisième place mais conserve toujours une solide part de marché de 15 pour cent, tandis que Realme et Oppo sont en quatrième et cinquième position, avec une part de marché de 12 et 11 pour cent respectivement.

Répartition des parts de marché des smartphones en Inde (Crédit image : Counterpoint) Répartition des parts de marché des smartphones en Inde (Crédit image : Counterpoint) Parmi les téléphones les plus vendus, le Realme C53 occupe la première place, représentant 4 % de la taille totale des expéditions. De même, le Samsung Galaxy A14 5G, le Vivo Y16, le Vivo T2x 5G et le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G représentent chacun 3 % de la taille de l’envoi. Il est intéressant de noter que tous ces téléphones coûtent entre Rs 10 000 et Rs 20 000. Sur le segment premium (téléphones à plus de Rs 30 000), Samsung détrône Apple et détient une part de marché de 34 pour cent. Cependant, dans le segment ultra-premium (téléphones d’un prix supérieur à Rs 54 000), Apple détient une part de marché importante de 59 pour cent, et pour Apple, l’Inde est désormais le cinquième marché en importance.