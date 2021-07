Samsung et TPG Telecom testeront le premier vRAN 5G d’Australie avec une solution intégrée à 26 GHz mmWave – Samsung Global Newsroom

Les entreprises unissent leurs forces pour introduire toute la puissance de la 5G pour les services sans fil mobiles et fixes à Glebe

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que la société mènera le premier essai RAN virtualisé 5G (vRAN) en Australie sur 26 GHz, en utilisant la solution intégrée mmWave, pour les services sans fil mobiles et fixes avec TPG Telecom. Dans le procès, qui est le premier du genre dans le pays, Samsung placera son vRAN solution dans le tout nouveau laboratoire d’innovation de TPG Telecom à Glebe, NSW. De plus, le dernier produit 5G mmWave de Samsung—Macro compacte-sera déployé dans la région plus large du Glebe.

L’annonce fait suite au lancement de Samsung’s Networks Business en Australie en avril 2021, et depuis lors, la société explore la livraison des principales technologies 5G mmWave de Samsung au pays.

TPG Telecom, l’un des principaux opérateurs de réseaux mobiles en Australie, exploite un certain nombre de grandes marques mobiles et Internet en Australie, dont Vodafone. Récemment, TPG Telecom a annoncé son investissement de 108 millions de dollars australiens pour acquérir du spectre dans toutes les zones de licence disponibles dans la bande 26 GHz, triplant ainsi le total de ses possessions de spectre. Avec un spectre mmWave abondant, TPG Telecom sera en mesure d’offrir des services de données à haut débit et des cas d’utilisation immersifs pour ses utilisateurs mobiles et domestiques. Les vastes actifs de fibre de TPG Telecom combinés à un réseau de petites cellules permettront le déploiement de l’architecture vRAN.

Pour l’essai, Samsung fournira sa solution Compact Macro et vRAN. La dernière macro compacte 5G de Samsung rassemble une bande de base, une radio et une antenne dans un seul et même facteur de forme. Cette solution compacte et légère peut être facilement installée sur les côtés des bâtiments, ainsi que sur les poteaux électriques, pour la construction rapide de réseaux 5G. La solution vRAN commerciale leader de l’industrie de Samsung repose sur la pile développée indépendamment par la société et s’exécute sur des serveurs commerciaux (COTS). En tant que leader du vRAN, Samsung a déployé commercialement sa solution vRAN à grande échelle pour les réseaux d’opérateurs mondiaux de niveau 1 sur des marchés en dehors de l’Australie, et a récemment étendu sa capacité à prendre en charge la radio MIMO massive 3,5 GHz, ce que de nombreuses voix de l’industrie avaient dit qu’il serait difficile de soutenir avec vRAN. De plus, le vRAN 5G de Samsung sur mmWave, déjà déployé commercialement sur les marchés mondiaux, notamment en Corée, au Japon et aux États-Unis, a la capacité de prendre en charge des vitesses de plusieurs gigabits, offrant une efficacité technologique et des avantages de déploiement, tout en offrant des expériences mobiles 5G transformationnelles.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Samsung dans le cadre de notre nouveau laboratoire d’innovation pour stimuler l’innovation en matière de produits et de technologies en testant la virtualisation », a déclaré Iñaki Berroeta, PDG de TPG Telecom. « Le déploiement du spectre mmWave sur notre réseau 5G avec l’architecture vRAN nous permettra de développer des cas d’utilisation 5G passionnants pour les secteurs verticaux et de fournir des vitesses encore plus rapides et une plus grande capacité à nos clients. »

« Samsung est ravi de commencer cet essai avec TPG Telecom alimenté par notre solution innovante 5G vRAN et le dernier produit intégré 26 GHz mmWave, qui sera le premier en Australie », a déclaré Woojune Kim, vice-président exécutif et responsable des ventes et du marketing mondiaux, réseaux Affaires chez Samsung Electronics. « Grâce à une combinaison de nos puissantes solutions 5G et de nos efforts continus dans le développement de la 5G, Samsung est impatient d’aider TPG Telecom à tirer pleinement parti de la 5G pour redéfinir la valeur des expériences mobiles pour les utilisateurs et les entreprises. »

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions 5G de bout en bout, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse l’industrie à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché, des solutions RAN et Core entièrement virtualisées aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation alimentés par l’IA. La société fournit actuellement des solutions de réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.

À propos de TPG Télécom

TPG Telecom (ASX:TPG) est une société de télécommunications australienne qui abrite certaines des marques les plus appréciées d’Australie, notamment Vodafone, TPG, iiNet, AAPT, Internode, Lebara et felix.

TPG Telecom possède et exploite des réseaux mobiles et fixes à l’échelle nationale qui relient l’Australie pour le mieux. Il s’agit notamment du deuxième réseau voix et données fixe d’Australie, avec plus de 27 000 kilomètres de réseaux de fibre métropolitains et intercapitales et un réseau mobile de premier plan comprenant plus de 5 600 sites et couvrant plus de 23 millions d’Australiens.

En tant que deuxième plus grande entreprise de télécommunications cotée à l’ASX, TPG Telecom a un fort esprit de challenger et un engagement à fournir les meilleurs services et produits à nos clients.

Pour plus d’informations, visitez https://www.tpgtelecom.com.au/