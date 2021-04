Pour faire avancer la 5G, Samsung lance sa première 5G en Nouvelle-Zélande, apportant une nouvelle vague de services riches et immersifs aux utilisateurs de Spark

Samsung Electronics et Spark New Zealand ont annoncé aujourd’hui le lancement du réseau 5G à Christchurch, la ville la plus peuplée de l’île du sud de la Nouvelle-Zélande. Ce lancement marque le premier nouveau fournisseur de réseau du pays depuis plus d’une décennie et constitue la première installation réseau de Samsung en Nouvelle-Zélande.

Grâce à cette collaboration, Samsung et Spark permettent à davantage d’utilisateurs en Nouvelle-Zélande de profiter de la connectivité ultra-rapide et de la faible latence de la 5G, et aident les entreprises clientes à tirer parti des services innovants. Avec des partenaires technologiques tels que Samsung, Spark poursuit son objectif d’aider les Néo-Zélandais à se développer dans un monde numérique en étendant l’accessibilité à la 5G pour générer de nouveaux avantages économiques, éducatifs et sociétaux.

«Nous sommes ravis de collaborer avec Samsung pour lancer la 5G dans le centre de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, afin d’avoir accès aux vitesses 5G à la maison avec notre haut débit sans fil ou en déplacement avec un téléphone 5G compatible», a déclaré Rajesh Singh, directeur général de Gestion de la valeur chez Spark New Zealand. «La radio Massive MIMO 5G de Samsung permet des améliorations majeures en termes de débit et d’efficacité pour Spark.

Le nouveau réseau 5G de Spark est le premier déploiement des dernières solutions RAN 5G de Samsung en Nouvelle-Zélande, y compris la radio Massive MIMO de la société. La radio Massive MIMO de Samsung est l’une des radios réseau les plus légères et les plus compactes du marché, avec un profil de conception mince qui permet d’économiser de l’espace sur les tours. Utilisant une technologie avancée de formation de faisceaux 3D, la radio Massive MIMO de Samsung offre également une capacité améliorée et étend efficacement la couverture du réseau.

«Nous sommes ravis de travailler avec Spark dans la construction de son réseau 5G. Ce projet à Christchurch marque une autre étape importante dans le voyage 5G de Samsung », a déclaré MinSu Chu, directeur général et directeur de Samsung Electronics Nouvelle-Zélande. «Nous avons acquis une solide clientèle en Nouvelle-Zélande grâce à nos appareils mobiles, nous sommes donc ravis de pouvoir passer à l’étape suivante pour faire progresser un réseau 5G fiable et sécurisé et offrir une solution de bout en bout.

Alors que les déploiements de la 5G prennent de l’ampleur, Samsung continue de démontrer sa technologie et son expertise opérationnelle en partenariat avec des opérateurs tournés vers l’avenir à la recherche d’une migration 5G en douceur. Samsung alimente déjà certains des réseaux commerciaux 5G les plus avancés au monde et la société apporte maintenant ses capacités de pointe et les vitesses plus rapides du réseau de nouvelle génération en Nouvelle-Zélande.

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions de bout en bout 5G, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse le secteur à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché allant des solutions RAN et Core entièrement virtualisées aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation basés sur l’IA. La société fournit actuellement une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.