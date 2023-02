Samsung et SKT dévoilent le Galaxy S23 Ultra BMW M Edition en Corée du Sud

L’année dernière, Samsung a lancé une édition exclusive du Galaxy S22 Ultra Mercedes Benz. Cette année, la société s’est associée à un autre constructeur automobile allemand, BMW, pour créer le Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition.

Cependant, la société ne marchera pas sur les orteils d’iQOO, car l’édition exclusive ne sera disponible qu’en Corée du Sud et seulement 1 000 unités seront fabriquées. Les habitants peuvent en pré-commander un (lien vers la boutique en ligne de SK Telecom) jusqu’au 13 février au prix de 1 727 000 KRW pour une unité 12/512 Go. À titre de comparaison, la même capacité de mémoire sur un S23 Ultra standard coûte 1 600 400 KRW (sans compter certaines remises de précommande).









Samsung Galaxy S23 Ultra Édition BMW M

Le Galaxy S23 Ultra BMW M Edition est inspiré de la BMW M3 E30 en particulier, la première génération de M3. L’ensemble exclusif est chargé d’accessoires BMW, y compris un étui à thème, un porte-clés avec six emblèmes BMW interchangeables de six époques différentes, ainsi que la cocarde BMW qui a été dévoilée lors de la célébration du 50e anniversaire de l’entreprise et un logo en métal “We Are M”. .

Il y a plus – un compresseur d’air alimenté par batterie de marque BMW, un porte-gobelet/chargeur sans fil, une horloge analogique, un livre photo et une affiche. De plus, les acheteurs recevront un bon de démarrage pour le centre de conduite BMW à Incheon, en Corée du Sud, où un instructeur qualifié leur donnera des cours de conduite.















Le pack Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition est livré avec des accessoires et des avantages

Il va sans dire que le Galaxy S23 Ultra BMW M Edition sera également chargé de goodies logiciels sur le thème de BMW, y compris une animation et un thème de démarrage personnalisés.

La période de réservation avancée se termine le 13 février (lundi), mais il y a une période supplémentaire jusqu’au 17 où les fans peuvent toujours sécuriser une unité – s’il en reste, bien sûr. Les précommandes devraient commencer à être expédiées le 17, avec les modèles réguliers de la série S23.

