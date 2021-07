Samsung et Q CELLS concluent un partenariat pour des maisons zéro énergie – Samsung Global Newsroom

Le 2 juillet, Samsung Electronics et Q CELLS ont annoncé un nouveau partenariat stratégique qui verra les deux sociétés combiner leur expertise technologique pour fournir des solutions « maison zéro énergie ».

Une maison à énergie zéro est une maison qui devient autosuffisante en énergie en utilisant uniquement l’énergie qui est tirée de la maison elle-même. Cette autosuffisance est obtenue à la fois en produisant de l’énergie grâce à des énergies renouvelables comme le solaire et en réduisant la consommation d’énergie grâce à l’utilisation d’appareils plus efficaces.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les deux sociétés travailleront à la mise en place de nouvelles solutions dans lesquelles le service SmartThings Energy de Samsung est connecté aux modules solaires et aux systèmes de stockage d’énergie (ESS) de Q CELLS. Cette solution permettrait aux propriétaires de produire et de stocker leur propre énergie, puis d’exploiter la plate-forme SmartThings IoT pour surveiller et optimiser automatiquement la consommation d’énergie de leurs appareils ménagers et pompes à chaleur (EHS, Eco Heating System).

Par exemple, la solution pourrait basculer automatiquement les appareils ménagers connectés à la plate-forme en mode d’économie d’énergie la nuit ou par temps nuageux, lorsque les niveaux de capture d’énergie solaire sont faibles.

À propos du nouveau partenariat, Jaeseung Lee, président et chef de l’activité appareils numériques de Samsung Electronics, a déclaré : « Nous sommes impatients de collaborer avec Q CELLS pour étendre notre présence et renforcer la marque Samsung sur les marchés mondiaux. Nous prévoyons une grande synergie entre les appareils ménagers intelligents de Samsung et la plate-forme SmartThings, et les solutions d’énergie solaire et de stockage de Q CELLS.

Le PDG de Q CELLS, Hee Cheul (Charles) Kim, a ajouté : « Nous nous attendons à ce que le partenariat entre ces deux sociétés coréennes fournisse à notre clientèle mondiale des solutions énergétiques encore plus compétitives. Nous espérons que la synergie avec Samsung Electronics contribuera à renforcer notre position de leader sur le marché mondial de l’énergie résidentielle.