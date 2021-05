Samsung et Play pour mener des essais 4G et 5G en Pologne – Samsung Global Newsroom

Les solutions 4G et 5G de Samsung démontreront leurs capacités et leurs performances sur le réseau commercial de Play

Samsung Electronics a annoncé que la société mènerait des essais 4G et 5G à Varsovie, en Pologne, avec Play, un opérateur mobile polonais de premier plan. Samsung et Play vérifieront la capacité et les performances des solutions réseau 4G et 5G de Samsung lors de l’essai, qui sera réalisé dans les laboratoires et les réseaux commerciaux de Play, à partir du deuxième trimestre de cette année. À cet essai, le Samsung R&D Institute Poland, l’un des plus grands centres de recherche et développement du pays, participera également. Cet essai testera également l’interopérabilité entre les anciens réseaux 2G / 3G de Play et les dernières solutions de Samsung.

En tant que principal opérateur de réseau mobile en Pologne, Play fournit des services de téléphonie mobile, de messagerie, de données et de vidéo aux consommateurs et aux entreprises. En adoptant une approche innovante et en mettant en œuvre une stratégie d’exécution efficace, la société a acquis plus de 15 millions d’abonnés à travers le pays, couvrant 99% de la population polonaise.

Pour l’essai, Samsung fournira ses dernières solutions 4G et 5G – y compris des radios 4G, des radios 5G Massive MIMO et des unités en bande de base – sur des spectres à bande basse et moyenne. Samsung Radio Massive MIMO 5Gs ont été déployés commercialement depuis 2019 et sont actuellement en service dans le monde entier. Minces et légères, les radios Massive MIMO de Samsung garantissent une installation facile et un déploiement rapide pour les opérateurs mobiles et augmentent également la couverture, augmentent les vitesses de données afin d’enrichir l’expérience 5G pour les utilisateurs. De la société unité de bande de base offre des performances améliorées avec une capacité et un débit améliorés, tout en prenant en charge les fréquences 4G et 5G dans une seule unité. Avec cette solution, les opérateurs peuvent accroître la flexibilité de la gestion du réseau et atteindre une rentabilité.

«Chez Play, nous sommes ouverts aux technologies innovantes proposées par nos partenaires. Le partenariat avec Samsung est une autre initiative qui nous permet de choisir les meilleures solutions pour le déploiement de notre réseau. C’est son extension et sa modernisation qui ont un impact direct sur le confort de nos clients », a déclaré Michał Ziółkowski, membre du conseil d’administration et directeur de la technologie chez Play.

«Samsung est heureux de travailler avec Play pour fournir des services 5G, et ravi de démontrer nos capacités de réseau en Pologne. Cet essai constituera une étape importante pour les efforts de collaboration des deux sociétés en Pologne », a déclaré Thomas Riedel, responsable de la division Europe des réseaux chez Samsung Electronics. «En tirant parti de nos solutions 5G avancées et de notre leadership technique, nous continuerons d’étendre notre présence mondiale et européenne avec des opérateurs de premier plan comme Play pour amener l’expérience utilisateur 5G à de nouveaux sommets.»

Actuellement, Samsung exploite ses centres de R&D à Varsovie et à Cracovie, en Pologne. C’est là que le logiciel de la plus haute qualité de Samsung est créé. Ici, les chercheurs et ingénieurs de Samsung continuent de diriger l’innovation technologique, faisant progresser ses solutions 4G et 5G, notamment les solutions de réseau d’accès radio (RAN), les solutions de base, d’analyse pour les réseaux auto-organisés (SON) et les solutions cloud de virtualisation des fonctions réseau (NFV).

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions de bout en bout 5G, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse le secteur à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché allant des solutions RAN et Core entièrement virtualisées aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation basés sur l’IA. La société fournit actuellement des solutions réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.