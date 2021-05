Samsung et OPTAGE s’associent pour créer un réseau 5G privé au Japon – Samsung Global Newsroom

Deux entreprises alimenteront un système de surveillance vidéo en temps réel dans une usine

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui une collaboration avec OPTAGE Inc., un fournisseur de services japonais, pour mettre en œuvre un réseau 5G privé dédié et déployer un système de surveillance vidéo en temps réel dans une usine.

Ce réseau privé 5G prendra en charge les vidéos en streaming en direct 4K Ultra HD, transmises à partir de plusieurs appareils, y compris des caméras situées dans toute l’usine. le la vidéo est transmise à un système de maintenance à distance, lequel sera utilisé pour effectuer des inspections de site à partir d’un centre de contrôle. Cette éliminera le besoin de visites de techniciens dans des endroits inaccessibles et permettra une détection précoce des pannes, améliorant la productivité, l’efficacité et la sécurité de l’installation.

Les solutions 5G de pointe de Samsung offriront une épine dorsale résiliente pour le réseau privé de l’usine. La société fournira ses solutions 5G de bout en bout, y compris ses dernières radios, bande de base unité et Noyau compact. Le cloud natif de Samsung et entièrement conteneurisé Noyau compact est conçu pour fournir aux entreprises une solution de base 5G avancée, qui peut fonctionner sur du matériel à serveur unique et est idéale pour les environnements de déploiement avec des ressources et des empreintes limitées.

«Samsung est fier de tirer parti de nos solutions de réseau privé 5G pour fournir une base solide pour les nouveaux cas d’utilisation et services 5G, améliorant ainsi la productivité et la sécurité de diverses entreprises», a déclaré Satoshi Iwao, vice-président et chef de la division réseau de Samsung Electronics Japon. «Nous pensons que les réseaux 5G privés ont un immense potentiel et sont prêts à transformer le paysage de l’entreprise. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec OPTAGE pour soutenir l’expansion de son réseau 5G privé au Japon. »

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions de bout en bout 5G, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse le secteur à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché allant des solutions RAN et Core entièrement virtualisées aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation basés sur l’IA. La société fournit actuellement des solutions réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.