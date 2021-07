Samsung et NatGeo utilisent un Galaxy S21 Ultra pour enregistrer une vidéo sous-marine 8K de requins tigres

L’année dernière, Samsung a publié une vidéo 8K du cercle polaire arctique tournée sur un Galaxy S20+. Cependant, le téléphone est resté au-dessus des eaux glaciales. Cette année, la société s’est associée à National Geographic Traveler India pour faire le contraire : capturer des images 8K sous les eaux chaudes des Maldives.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra était entre les mains de l’exploratrice NatGeo Malaika Vaz, qui s’est rendue sur l’île de Fuvahmulah, alias Shark Island. Le téléphone a été utilisé pour filmer des séquences et des photos 8K, qui ont été utilisées dans la vidéo ci-dessous.

Quelques choses à savoir avant de tenter une telle plongée. Tout d’abord, Vaz est un professionnel avec beaucoup d’expérience dans le tournage d’animaux sauvages. Deuxièmement, l’indice de résistance à l’eau IP68 du téléphone concerne uniquement l’eau douce (et seulement jusqu’à 1,5 m de profondeur). Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, pour aller profondément dans l’eau salée, vous aurez besoin d’un étui.

Quoi qu’il en soit, la plupart des téléphones vous permettent de prendre des photos tout en enregistrant une vidéo, mais avoir des séquences 8K facilite les choses, car vous pouvez le faire après coup – une seule image de vidéo 8K a une résolution de 32MP, ce qui en fait une photo haute résolution à part entière .

Et vous pouvez voir Vaz utiliser cette option dans la vidéo, ainsi que prendre quelques photos. Voyageur NatGeo a posté quelques photos (bien que, malheureusement, pas en pleine résolution):













Photos prises avec l’appareil photo 108 MP du Samsung Galaxy S21 Ultra







Photos prises à partir d’une vidéo 8K enregistrée avec le Galaxy S21 Ultra

« Pendant que je filmais sous l’eau aux Maldives, j’étais entouré de requins tigres, de tortues imbriquées, de bancs de poissons et de coraux, et j’ai pu capturer des séquences vidéo à très haute résolution de ces espèces presque sans effort. L’instantané vidéo 8K du Galaxy S21 Ultra 5G m’a permis de me concentrer sur le tournage de requins avec la certitude que je ne raterais jamais une occasion de prendre une superbe série d’images ! En tant qu’explorateur et cinéaste National Geographic, je dirais que mon expérience de tournage avec le Galaxy S21 Ultra 5G a été plus que spéciale », a déclaré Malaika Vaz.

Source 1 | Source 2