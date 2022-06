Samsung et Microsoft s’associent pour apporter l’application Xbox au hub de jeu Samsung sur les séries Neo QLED 8K/4K, QLED et Smart Monitor

Xbox rejoint Samsung Gaming Hub, la nouvelle plateforme de découverte de jeux en streaming disponible sur les téléviseurs intelligents Samsung 2022

Samsung Electronics, le premier fabricant mondial de téléviseurs depuis 16 années consécutives, a annoncé aujourd’hui que Xbox rejoindrait Samsung Gaming Hub,1 une nouvelle plate-forme de découverte de jeux en streaming disponible sur les téléviseurs intelligents Samsung 2022, y compris Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED2 et série de moniteurs intelligents 2022. Samsung Gaming Hub deviendra la première plate-forme Smart TV au monde à inclure l’application Xbox sur les Smart TV. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de Samsung Gaming Hub peuvent désormais diffuser plus de 100 jeux de haute qualité via l’application Xbox, y compris des titres à succès tels que Halo infini et Forza Horizon 5. De plus, ils peuvent jouer à de nouveaux jeux dès le premier jour de leur sortie depuis Xbox Game Studios et profiter des franchises emblématiques de Bethesda Softworks et plus encore.

Propulsé par Tizen, Samsung Gaming Hub est une nouvelle plate-forme de découverte de jeux en streaming reliant le matériel et les logiciels pour une meilleure expérience de jeu sur les téléviseurs intelligents Samsung 2022, permettant aux joueurs d’accéder instantanément aux jeux qu’ils aiment des partenaires de contenu leaders de l’industrie. En plus de l’application Xbox offrant des centaines de leurs jeux préférés via Xbox Game Pass, les joueurs peuvent également s’attendre à une expérience de jeu incroyable avec une latence réduite et des graphismes visuels époustouflants grâce aux améliorations de mouvement avancées et à la technologie de performance de jeu sur la Smart TV 2022 de Samsung. gamme et série de moniteurs intelligents 2022.

« Xbox a été un partenaire à part entière de Samsung et partage notre vision et notre dévouement pour apporter l’expérience ultime de streaming de jeux partout dans la maison », a déclaré Won-Jin Lee, président et chef de l’équipe commerciale de service chez Samsung Electronics. « Nous sommes ravis d’approfondir notre partenariat avec Xbox en ajoutant l’application Xbox à Samsung Gaming Hub, qui permet désormais aux utilisateurs de Samsung Smart TV d’accéder à des centaines de jeux Xbox Game Pass. Avec la même facilité que nos clients regardent des sports en direct et diffusent des films sur les Samsung Neo QLED et QLED, ils peuvent désormais jouer à leurs jeux préférés.

« Nous sommes dans une quête pour apporter la joie et la communauté du jeu à tout le monde sur la planète, et amener l’application Xbox sur les téléviseurs intelligents est une autre étape pour faire de notre vision une réalité », a déclaré Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming. « C’est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à Samsung, un leader mondial des téléviseurs, pour proposer la Xbox à davantage de joueurs. Travailler avec Samsung nous a aidés à offrir un meilleur accès aux jeux et nous a permis d’accueillir de nouveaux joueurs dans notre communauté florissante.

Révélé au CES 2022, Samsung Gaming Hub comprend des partenariats avec les principaux services de streaming de jeux tels que NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia et Utomik, et avec l’annonce d’aujourd’hui devient la seule plate-forme Smart TV à inclure l’application Xbox. Le Samsung Gaming Hub sera disponible dans certaines régions du monde sur les modèles Samsung Smart TV 2022 à partir du 30 juine et au-delà.

Pour plus de détails, visitez la page Samsung Gaming Hub.

1 La disponibilité de Gaming Hub peut varier selon la région.

2 Modèles de téléviseurs intelligents Samsung 2022 supérieurs à BU8000.