Les deux sociétés intègrent une technologie mobile avancée dans un nouveau SoC pour améliorer l’efficacité énergétique et la capacité du réseau des radios de nouvelle génération.

Samsung Electronics et Marvell (NASDAQ: MRVL) ont annoncé aujourd’hui que les sociétés avaient développé conjointement un nouveau système sur puce (SoC) pour améliorer les performances du réseau 5G. Le SoC, qui sera utilisé dans Massive MIMO de Samsung et d’autres radios avancées, est destiné à être introduit sur le marché auprès des opérateurs de niveau 1 au deuxième trimestre 2021.

Le SoC est conçu pour aider à mettre en œuvre de nouvelles technologies, qui améliorent les radios cellulaires en augmentant leur capacité et leur couverture, tout en réduisant la consommation d’énergie et la taille. Le nouveau SoC est équipé pour prendre en charge simultanément les réseaux 5G et 4G, et il peut également économiser jusqu’à 70% de la consommation d’énergie du chipset par rapport aux solutions précédentes.

«Nous sommes ravis d’étendre notre collaboration avec Marvell pour dévoiler un nouveau SoC qui combinera les atouts des deux sociétés en matière d’innovation pour faire progresser les solutions réseau 5G», a déclaré Junehee Lee, vice-présidente exécutive et responsable de la R&D, activité Réseaux chez Samsung Electronics. «Samsung donne la priorité au développement de solutions 5G à fort impact qui offrent un avantage concurrentiel à nos opérateurs. Nous sommes impatients de présenter cette dernière solution sur le marché sous peu. »

Samsung et Marvell ont travaillé en étroite collaboration pour fournir plusieurs générations de solutions réseau de pointe. L’année dernière, les entreprises ont annoncé une collaboration pour développer de nouveaux produits 5G, y compris des architectures radio innovantes pour répondre à la puissance de calcul requise pour les déploiements massifs de MIMO.

«Notre collaboration avec Samsung couvre plusieurs générations de produits de réseau radio et démontre le solide leadership technologique de Samsung. L’effort conjoint comprend des bandes de base et des radios 4G et 5G », a déclaré Raj Singh, vice-président exécutif du Business Group Processors de Marvell. «Nous sommes à nouveau honorés de travailler avec Samsung pour la prochaine génération de radios Massive MIMO qui rehaussent considérablement la barre en termes de capacité, de performances et d’efficacité énergétique.»

«Marvell et Samsung ouvrent la voie en aidant les opérateurs mobiles à déployer la 5G avec plus de rapidité et d’efficacité», a déclaré Daniel Newman, associé fondateur de Futurum Research. «Cette dernière collaboration fait progresser ce qui est possible grâce à la technologie SoC, offrant aux opérateurs et aux entreprises un avantage 5G distinct grâce à des performances optimisées et des économies d’énergie dans les déploiements de réseau.»

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions de bout en bout 5G, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse le secteur à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché allant des solutions RAN et Core entièrement virtualisées aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation basés sur l’IA. La société fournit actuellement une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.

