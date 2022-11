Samsung et Maison Margiela annoncent une collaboration qui enfreint les règles – Samsung Global Newsroom

La technologie de pointe rencontre la mode radicale avec la nouvelle édition spéciale du Galaxy Z Flip4

Samsung Electronics et la maison de haute couture parisienne Maison Margiela ont annoncé leur première collaboration en s’associant pour créer le subversif Galaxy Z Flip4 Édition Maison Margiela.

Dans un esprit de non-conformité, Samsung et Maison Margiela se sont réunis pour réinventer le design du nouveau membre de la famille Galaxy. Combiner technologie de pointe avec la haute couture, cette édition limitée Galaxy Z Flip4 a été créé pour ceux qui veulent célébrer leur individualité.

La paire parfaite

Samsung s’est toujours engagé en faveur de l’ouverture, de la suppression des barrières et de l’ingénierie de l’impossible, ce qui a conduit à la création de son tout premier smartphone pliable. Cette philosophie se marie parfaitement avec la philosophie de conception de Maison Margiela, ancrée dans le défi, la subversion et le rejet des conventions.

Samsung et Maison Margiela ont organisé une réunion d’esprits pour présenter un Galaxy Z Flip4 pas comme les autres. Chaque élément de cette édition spéciale met l’accent sur l’originalité et les valeurs de Margiela — à l’intérieur et à l’extérieur — mettant en valeur le noyau authentique et la substance de la marque.

Créer un design radical

Les éléments de la philosophie de conception emblématique de Maison Margiela ont été judicieusement étendus à de nombreux aspects du Galaxy Z Flip4 Édition Maison Margiela — du téléphone lui-même à son UX, ses coques et son emballage.

Galaxy Z Flip4 : La couleur blanche unie signature de Maison Margiela avec une finition mate a été “tissée” dans le smartphone avec une goutte de gris pour créer la nuance de blanc optimale. Le téléphone embrasse également la Maison Margiela décortiqué technique, qui dépouille les couches externes d’un objet pour exposer son noyau, avec des lignes fines et translucides qui signifient les circuits internes du téléphone.

: La couleur blanche unie signature de Maison Margiela avec une finition mate a été “tissée” dans le smartphone avec une goutte de gris pour créer la nuance de blanc optimale. Le téléphone embrasse également la Maison Margiela décortiqué technique, qui dépouille les couches externes d’un objet pour exposer son noyau, avec des lignes fines et translucides qui signifient les circuits internes du téléphone. Expérience utilisateur : Un tout nouveau design UX, comprenant des fonds d’écran et des icônes, a été conçu sur mesure pour cette édition spéciale. L’illustration du pinceau a été conçue avec une technique de modélisation 3D avancée pour capturer la texture d’un coup de pinceau rugueux. Le téléphone inversé capture également le mouvement de balayage d’une radiographie pour créer un aspect transparent.

Un tout nouveau design UX, comprenant des fonds d’écran et des icônes, a été conçu sur mesure pour cette édition spéciale. L’illustration du pinceau a été conçue avec une technique de modélisation 3D avancée pour capturer la texture d’un coup de pinceau rugueux. Le téléphone inversé capture également le mouvement de balayage d’une radiographie pour créer un aspect transparent. Accessoires: L’édition spéciale est livrée avec deux coques de téléphone emblématiques. Tout d’abord, une couverture en cuir unique qui reflète l’emblématique de la maison bianchetto technique qui réduit un objet à la simple beauté d’une toile blanche et sa quatre points emblème qui signifie l’anonymat. Le boîtier est peint pour créer une texture unique qui agit comme une toile qui pourrait changer avec le temps. La deuxième couverture revisite l’anneau de codage numérique emblématique de Maison Margiela, évoquant l’ADN de la maison.

La boîte est une œuvre d’art en soi, jouant avec l’idée revisitée de l’inversion de la maison et exposant la surface rugueuse de la pâte à papier interne pour fournir un design d’emballage jamais vu auparavant.

“Samsung et Maison Margiela croient tous deux qu’il faut rompre avec les conventions et permettre aux gens de célébrer leur individualité, et cela ne fait pas exception. Avec cette collaboration, qui combine une technologie révolutionnaire et un design unique, nous voulons que vous puissiez exprimer votre véritable identité authentique et célébrer ce qui vous rend unique », a déclaré Stephanie Choi, EVP & CMO de Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics.

Disponibilité

Un Samsung Galaxy Z Flip4 exclusif Édition Maison Margiela sera disponible sur certains marchés, dont la Chine (Hong Kong), la France et la Corée, à partir du 1er décembreSt2022.

Pour en savoir plus sur le Galaxy Z Flip4, visitez www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-z-flip4/.