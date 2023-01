Samsung et Lotte soutiennent l’application de santé mentale sud-coréenne Mind Cafe avec un financement de 5 millions de dollars

Atommerce, l’opérateur de la plate-forme sud-coréenne de soins de santé mentale Mind Cafe, a reçu 6 milliards de wons (4,8 millions de dollars) en investissement stratégique de Lotte Healthcare et Samsung Venture Investment.

CE QU’IL FAIT

Lancée en 2015, Mind Cafe prétend être la principale application de santé mentale en Corée du Sud en termes d’utilisateurs actifs mensuels, de temps de séjour moyen, de nombre d’experts, de ventes, d’investissements cumulés et de valeur d’entreprise.

Il compte environ 1,5 million d’utilisateurs accédant à ses services de thérapie en ligne. L’application propose également une solution d’avantages pour la santé mentale des employés pour les employeurs – plus de 190 institutions ont profité de ce forfait, y compris Samsung Electronics, Naver, Hyundai Heavy Industries, Toss, Musinsa Temple et Seoul City.

À QUOI ÇA SERT

Atommerce a obtenu des investissements pour Mind Cafe dans le but de construire un écosystème de santé mentale, selon le PDG Kim Kyu-tae. En plus de cela, il se concentre également sur l’introduction d’offres de services de télésanté mentale, la R&D technologique et l’expansion à l’étranger. Récemment, il a lancé un service communautaire pour ses utilisateurs japonais, qui a fourni 100 messages de conseil par jour pendant sa version bêta.

APERÇU DU MARCHÉ

Les investissements ont été difficiles à trouver dans l’espace de santé mentale de l’Asie-Pacifique au cours de l’année écoulée, mais il y a eu quelques exceptions. startups indiennes Lissun et heyy ont tous deux reçu un financement de pré-amorçage l’année dernière. MindFi, basée à Singapour, qui se concentre sur la santé mentale et le bien-être des entreprises, a même levé 2 millions de dollars lors d’un cycle de financement de démarrage sursouscrit. Une autre société singapourienne, Intellect, a obtenu 10 millions de dollars supplémentaires en financement de série A pour son expansion.

Le dernier investissement d’Atommerce fait suite à sa levée de fonds de série B en janvier de l’année dernière, où il a collecté 20 milliards de wons (16 millions de dollars). À ce jour, la société a reçu un financement total de 35 milliards de wons (28 millions de dollars).