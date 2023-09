Samsung et l’Exercice & Sport Science Initiative de l’Université du Michigan s’associent pour apporter une technologie de montre intelligente plus avancée aux coureurs

Étude visant à fournir des informations et des enseignements sur la perte de transpiration et la VO2 max aux coureurs en tirant parti des fonctionnalités de la Galaxy Watch

Samsung Electronics et l’Université du Michigan Exercise & Sport Science Initiative (ESSI) ont lancé un partenariat de recherche pour explorer la technologie des montres intelligentes afin d’aider les coureurs à gérer leur santé et leur activité physique en fournissant des données plus fiables et plus précises.

Le Michigan Performance Research Laboratory (MiPR) – le laboratoire de recherche principal d’ESSI – supervisera une étude de huit mois qui utilise la série Galaxy Watch pour estimer le VO 2 max et perte de sueur des participants pendant leur course. L’étude comparera les données de référence1 contre les données de montres intelligentes provenant d’essais de course en salle (tapis roulant) et en extérieur sur différentes distances, de 2,5 km à 20 km.

Copyright de la photo : Régents de l’Université du Michigan. Eric Bronson/Michigan Photographie

Les coureurs de tous niveaux sont confrontés à la perte de transpiration, à la déshydratation et à la gestion de la chaleur, en particulier pendant les mois d’été. Les équipes de Samsung et de l’Université du Michigan espèrent que les résultats de l’étude amélioreront encore la technologie des montres intelligentes, en donnant aux coureurs des mesures plus précises de leurs paramètres de santé pour les aider à résoudre ces problèmes.

Samsung a choisi le laboratoire MiPR pour cette étude en raison de ses relations établies au sein de l’industrie des technologies portables et de la communauté des coureurs, ainsi que des compétences uniques de ses chercheurs. Co-chercheurs Adam Lepley, directeur associé – recherche ; Alexandra DeJong Lempke, directrice associée – universitaires ; et Ken Kozloff, codirecteur d’ESSI, apportent leur expertise en médecine du sport, en blessures et performances liées à la course à pied, en technologie portable et en recherche appliquée/translationnelle. Le laboratoire ESSI MiPR a collaboré avec le département des sports de l’Université du Michigan, plusieurs organisations sportives professionnelles et des leaders de l’industrie pour tirer des informations significatives de la technologie portable pouvant être appliquée au sport et à l’exercice.

« Samsung s’engage à fournir des informations plus significatives sur la santé grâce à nos collaborations avec les leaders de l’industrie et les établissements universitaires », a déclaré Hon Pak, vice-président et chef de l’équipe de santé numérique, MX Business chez Samsung Electronics. « Nous sommes ravis de nous associer à l’Exercice & Sport Science Initiative de l’Université du Michigan, expert dans les domaines du fitness et de la santé sportive, dans le but d’apporter des informations encore plus significatives aux coureurs qui comptent sur la série Galaxy Watch pour leur précision et leur personnalisation. motivation. »

« Pour le Michigan Performance Research Laboratory, la possibilité de travailler avec Samsung et de tirer parti des capteurs avancés et des trackers de santé et de bien-être de l’une des montres intelligentes les plus populaires donne une crédibilité supplémentaire à nos recherches », a déclaré Kozloff. « C’est passionnant de participer à une étude qui a un impact positif sur notre communauté, et nous avons reçu une réponse massive de la part de sujets cherchant à en apprendre davantage sur eux-mêmes et à appliquer à leur formation. »

L’inscription des participants et la collecte de données sont déjà en cours grâce à une réponse enthousiaste des coureurs locaux. « Ann Arbor abrite une solide communauté de coureurs, avec des coureurs communautaires jusqu’aux prétendants olympiques », explique Kozloff.

Les Samsung Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic récemment lancées proposent un coaching fitness personnalisé, une gestion avancée du sommeil et une surveillance de la santé pour garder les utilisateurs motivés et concentrés sur leurs objectifs.2 Pour les coureurs, la nouvelle fonctionnalité Zone de fréquence cardiaque personnalisée3 fournit cinq niveaux d’intensité de course optimaux basés sur les capacités physiques individuelles, leur permettant de se fixer des objectifs en fonction de leurs propres capacités. De plus, Track Run aide les coureurs à enregistrer leurs courses sur une piste de course. Pendant une course, la Galaxy Watch fournit une analyse approfondie, notamment l’asymétrie, la régularité et le temps de contact avec le sol, pour aider à améliorer les performances et à réduire les blessures.