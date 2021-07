Samsung et KT lancent le premier réseau commercial 5G SA en Corée – Samsung Global Newsroom

Le premier service commercial 5G autonome (SA) de Corée est lancé, inaugurant une nouvelle vague d’expériences de consommation et d’opportunités commerciales dans la région

Samsung Electronics et KT Corporation (KT) ont annoncé aujourd’hui avoir lancé avec succès le premier réseau commercial 5G SA de Corée, activant un service de nouvelle génération dans le pays. Cette réalisation fait suite à la récente collaboration des deux sociétés sur le déploiement du premier noyau commun coréen 5G SA et non autonome (NSA) dans le réseau commercial de l’opérateur.

Depuis lors, Samsung et KT se préparent au lancement de la 5G SA à travers de multiples tests et essais dans les principaux bureaux de KT et dans les zones urbaines. Le déploiement d’aujourd’hui contribuera à accélérer La vision 5G de KT pour offrir une valeur socio-économique et des expériences de consommation améliorées à travers la Corée grâce à l’avancement de la 5G.

« Notre service 5G SA sera une étape importante pour libérer le plein potentiel de la 5G et apportera une nouvelle valeur à nos clients », a déclaré Youngsoo Seo, vice-président principal et directeur de l’unité de technologie de recherche en réseau, Network Group chez KT. « En tant que société de plate-forme numérique, KT continuera de faire des efforts pour aider à conduire le Digital New Deal de la Corée et garantir que nos clients profitent des meilleures expériences et opportunités que la 5G a à offrir. »

Libérer le plein potentiel de la 5G

La mise en œuvre des réseaux 5G SA ouvre de nouvelles opportunités commerciales pour les fournisseurs de services, leur permettant de réduire le délai de mise en service et d’accélérer une nouvelle génération de cas d’utilisation et d’opportunités pour les consommateurs et les entreprises.

Pour ce lancement commercial, Samsung a fourni à KT ses solutions de réseau 5G de bout en bout de Radio Access Network (RAN) à Cœur. KT a facilité une transition en douceur vers la 5G SA en utilisant le 5G RAN et le Core de Samsung, qui peuvent prendre en charge la 5G SA et la NSA simultanément.

« Samsung est fier de jouer un rôle de premier plan en plaçant la Corée à l’avant-garde de l’innovation en matière de technologie de réseau », a déclaré Seungil Kim, vice-président et responsable des activités en Corée, des activités de réseaux chez Samsung Electronics. «Notre architecture 5G SA fiable et flexible, alimentée par notre 5G RAN et Core, permettra à KT d’offrir à ses utilisateurs la prochaine génération de cas d’utilisation améliorés et d’expériences mobiles. En introduisant les services 5G SA en Corée, nous franchissons une étape importante dans le parcours de la 5G et sommes impatients de proposer des expériences plus transformatrices aux clients et aux entreprises avec KT. »

Pour plus d’informations sur la 5G SA, veuillez vous référer au livre blanc de Samsung : Architecture autonome 5G

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions 5G de bout en bout, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse le secteur à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché, des solutions RAN et Core entièrement virtualisées aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation alimentés par l’IA. La société fournit actuellement des solutions de réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.