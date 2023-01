Samsung et KDDI terminent avec succès l’essai sur le terrain de découpage du réseau SLA Assurance sur un réseau autonome 5G en direct – Samsung Global Newsroom

Les sociétés combinent leur expertise technologique pour fournir la première démonstration de découpage de réseau à l’aide de RIC sur un réseau 5G SA en direct

Samsung Electronics et KDDI ont annoncé la démonstration réussie du découpage du réseau d’assurance des accords de niveau de service (SLA) lors d’un essai sur le terrain mené à Tokyo, au Japon. Pour la première fois dans l’industrie, les entreprises ont prouvé leur capacité à générer plusieurs tranches de réseau à l’aide d’un contrôleur intelligent RAN (RIC) sur un réseau 5G autonome (SA) commercial en direct. Le RIC, fourni par Samsung dans le cadre de cet essai sur le terrain, est un composant logiciel de l’architecture Open RAN qui optimise les ressources radio du RAN pour améliorer la qualité globale du réseau.

Le découpage de réseau permet de créer plusieurs réseaux virtuels au sein d’une seule infrastructure de réseau physique, où chaque tranche est dédiée à une application ou à un service spécifique — servant des objectifs différents. Par exemple, les opérateurs peuvent créer une tranche à faible latence pour les véhicules automatisés, une tranche IoT pour les usines intelligentes et une tranche à bande passante élevée pour le streaming vidéo en direct. — le tout au sein d’un même réseau. Cela signifie qu’un seul réseau peut prendre en charge simultanément un large éventail de cas d’utilisation, accélérant la fourniture de nouveaux services et répondant aux demandes personnalisées de diverses entreprises et consommateurs.

« Le découpage du réseau nous aidera à activer une large gamme de services qui nécessitent des performances élevées et une faible latence, au profit à la fois des consommateurs et des entreprises », a déclaré Toshikazu Yokai, directeur général, directeur général de la division du développement technique des réseaux mobiles chez KDDI. “En travaillant avec Samsung, nous continuons à proposer les technologies les plus innovantes pour améliorer l’expérience client.”

Grâce à cet essai sur le terrain mené au quatrième trimestre 2022, KDDI et Samsung ont prouvé leurs capacités d’assurance SLA pour générer plusieurs tranches de réseau qui répondent aux exigences SLA, garantissant des paramètres de performance spécifiques — tels qu’une faible latence et un débit élevé — pour chaque candidature. Samsung a également prouvé la faisabilité technique de plusieurs tranches de réseau basées sur des équipements utilisateur (UE) avec assurance qualité à l’aide du RIC, qui effectue un contrôle avancé du RAN tel que défini par l’alliance O-RAN.

“Le découpage de réseau ouvrira d’innombrables opportunités, en permettant à KDDI d’offrir une connectivité haute performance sur mesure, ainsi que de nouvelles capacités et de nouveaux services, à ses clients”, Junehee Lee, vice-président exécutif, responsable des ventes et du marketing mondiaux, Réseaux Entreprise chez Samsung Electronics. « Cette démonstration est une autre avancée significative dans nos efforts pour faire progresser l’innovation technologique et enrichir les services réseau. Nous sommes ravis d’avoir accompli cela avec KDDI et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration. »

Depuis plus d’une décennie, les deux sociétés travaillent ensemble, franchissant des jalons majeurs en matière de réseaux 5G, notamment : La sélection de Samsung par KDDI en tant que fournisseur de solutions réseau 5G, 5G de bout en bout démonstration de découpage de réseau en laboratoire, 5G déploiement du réseau sur 700MHz et le déploiement du vRAN 5G sur le réseau commercial de KDDI.

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions 5G de bout en bout, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse l’industrie à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché, du RAN et du Core virtualisés aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation alimentés par l’IA. La société fournit actuellement des solutions réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde.