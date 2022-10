Samsung et Google veulent réparer la maison intelligente cassée

Lors de sa conférence annuelle des développeurs aujourd’hui, Samsung a admis (pas vraiment par sa faute) que le contrôle des appareils domestiques intelligents à partir de deux écosystèmes différents peut entraîner de graves frustrations. Qu’il s’agisse d’une incompatibilité du système ou de la nécessité de changer d’application pour contrôler l’appareil de votre choix, il doit y avoir une meilleure façon de s’y prendre. Entrez dans un partenariat étendu entre Samsung et Google, qui devrait conduire à une facilité d’utilisation pour tous les utilisateurs.

Annoncés aujourd’hui, Samsung et Google s’appuieront sur les capacités multi-administrateurs de la norme Matter. Bien que cela semble fantaisiste, pour le profane, cela signifie simplement que les utilisateurs pourront trouver facilement et rapidement des appareils compatibles Matter, puis les contrôler via SmartThings ou Google Home sur Android.

Lorsque les utilisateurs accéderont à l’application SmartThings, ils seront informés des appareils Matter qui ont été configurés avec Google Home et auront le choix d’intégrer facilement ces appareils à SmartThings, et vice-versa. Désormais, que les utilisateurs souhaitent contrôler leur maison intelligente sur leur application SmartThings ou sur un Google Nest Hub, les appareils seront toujours là. Les utilisateurs n’auront pas à ajouter manuellement chacun de leurs appareils un par un ni à se soucier de l’écosystème sur lequel leur appareil a été configuré en premier.

Selon Samsung, la nouvelle fonctionnalité multi-admin sera déployée dans les semaines à venir, ce qui signifie que nous devrions commencer à voir ce changement très bientôt. Soyez à l’affût, surtout si vous êtes un utilisateur de SmartThings.

// Samsung