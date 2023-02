Samsung et Google unissent leurs forces dans un nouveau partenariat de réalité mixte

Cette histoire fait partie Événement Samsungla collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur les produits Samsung les plus populaires.

Samsung a fait beaucoup d’annonces impressionnantes lors de son Lancement du Galaxy S23 événement la semaine dernière. Mais un out-of-the-blue partenariat avec Qualcomm et Google sur une prochaine plate-forme de réalité mixte a certainement pris les fans au dépourvu. La nouvelle technologie “XR” est un terme générique désignant l’intersection de la RA, de la RV et de la réalité mixte, ou MR.

Dans un an qui verra un nouveau Casque PlayStationVRun nouveau Casque de réalité virtuelle HTC Viveun nouveau Casque Meta VR et probablement une toute première Casque de réalité virtuelle Applecomment ce produit (ou ces produits) Samsung finira-t-il par changer la donne, et quand pourrait-il arriver ?



L’annonce de Samsung sur scène était incroyablement vague, avec Hiroshi Lockheimer de Google, responsable d’Android, et le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, promettant de nouveaux matériels et logiciels qui apporteront de nouvelles expériences. Mais les historiques de Samsung et de Google en VR (et AR), ainsi que la présence majeure de Qualcomm sur le terrain, peuvent apporter des réponses. Il en va de même pour le dernier partenariat majeur entre Google et Samsung il y a deux ans, sur les montres connectées.

En 2021, le partenariat de Google avec Samsung a commencé à repenser sa gamme de montres intelligentes, ce qui a également conduit à une Montre Pixel l’automne dernier. Il est probable que ce nouveau partenariat Samsung-Google-Qualcomm pourrait se dérouler de la même manière dans AR et VR. Dans ce cas, cependant, Google et Samsung feront des retours attendus depuis longtemps dans les espaces VR/AR dont ils se sont tous deux éloignés depuis plusieurs années.

Voici pourquoi l’entrée de Samsung et Google sur le terrain est logique et même indispensable.

VR et AR doivent à nouveau fonctionner avec les téléphones

Lunettes VR utilisées pour travailler avec les téléphones, il y a une demi-décennie. Retour à l’époque de la Samsung Gear VR et celui de Google Vue Rêverie, vous déposeriez un téléphone dans un ensemble de lunettes bon marché qui utiliserait l’appareil comme écran VR. C’était une nouveauté amusante à l’époque, et un accès considérablement élargi, mais avait aussi ses limites. En 2023, curieusement, les casques VR fonctionnent à peine avec les téléphones.

C’est ennuyeux parce que la plupart d’entre nous vivons notre vie sur nos téléphones. La réalité virtuelle, quant à elle, a tendance à être autonome. Le Méta Quête 2 a lentement développé des crochets dans les téléphones via son application de couplage, mais n’a pas assez d’intelligence multi-appareils.

Qualcomm a déjà essayé de résoudre cette idée tout seul. Via une première vague de lunettes AR et certains téléphones Android, la société a été développer des outils pour relier les applications et les expériences, et également avoir des lunettes directement connectées aux téléphones.

C’est beaucoup plus facile à faire avec le support officiel d’Android. Google permettrait cela, et ce partenariat Samsung-Qualcomm-Google semble être une clé pour explorer comment cela fonctionnerait avec de nouveaux casques VR, ou des lunettes AR, ou les deux.

À l’heure actuelle, la réalité virtuelle est l’avenir. Ensuite, AR

Personne n’a encore perfectionné les lunettes AR, bien que les pièces matérielles se rassemblent lentement. En attendant, les casques VR autonomes utilisant des caméras intégrées pour afficher une vidéo « passthrough » du monde réel, avec des expériences de réalité virtuelle superposées, constituent la solution la plus rapide à la RA. Cela s’appelle aussi “réalité mixte”, et c’est ce que Méta Quête Pro fait dans certaines applications. Le prochain casque de réalité mixte d’Apple devrait fonctionner de la même manière. Le Vive XR Elite de HTC arrive en février ? Même chose.

Je m’attendrais à ce que Samsung et Google commencent par développer un casque VR léger similaire avec des fonctionnalités de réalité mixte, en utilisant des puces Qualcomm similaires à celles d’autres matériels (ou un chipset de nouvelle génération). Après cela, les lunettes AR.

Qualcomm a déjà promis une nouvelle génération de lunettes AR sans fil à faible consommation qui fonctionneront avec les téléphones de nouvelle génération au cours des trois prochaines années, en utilisant un nouveau Jeu de puces AR2 Gen 1 annoncé l’automne dernier. Le partenariat de Samsung avec Google pourrait également impliquer d’explorer comment construire des téléphones et des lunettes qui pourraient fonctionner ensemble dans les années à venir.

Google plonge déjà ses orteils dans lunettes AR d’assistance recherche, et a une décennie d’expérience dans AR et VR avant cela. Samsung a toute son expérience avec le Gear VR et travaille avec Oculus. Entre les deux, avec Qualcomm, il semble qu’il y ait beaucoup de sagesse d’équipe.

Un nouveau système d’exploitation (pensez aux smartwatches)

Faire évoluer Android vers une nouvelle expérience logicielle pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée est le plus grand défi et l’opportunité, et il serait tout à fait logique que Samsung s’appuie sur Google ici. Les casques VR des cinq dernières années ont essayé de faire cavalier seul avec des magasins d’applications dédiés, un peu comme le Meta Quest. Mais tout l’esprit de l’idée de “le métaverse” est la compatibilité entre appareils. Et, en théorie, une prise en charge facile des applications.

Samsung a changé de stratégie sur ses montres en adoptant WearOS de Google dans le cadre d’un partenariat annoncé il y a deux ansvisant à apporter Les montres Samsung plus proche du système d’exploitation Android de Google. Mais Samsung a également aidé Google à réfléchir à des fonctionnalités de santé et matérielles haut de gamme pour faire progresser sa gamme vieillissante de smartwatch. Ce qui nous amène à…

Une route vers le matériel Pixel ?

À un moment donné, vous imaginez, Google essaiera à nouveau de créer son propre matériel AR / VR. L’équipe derrière Daydream de Google, dirigée par Clay Bavor, a mise au point décalée dans Google Labs, travaillant sur des projets plus expérimentaux comme Projet Starline (et ces lunettes AR d’assistance basées sur la recherche).

Il semble très probable que la route vers le futur matériel XR de Google passera par Samsung de la même manière que les montres intelligentes avant la Pixel Watch. La Galaxy Watch 4 est devenue la première expérience de Wear OS 3, puis Google est entré dans les eaux plus d’un an plus tard avec une Pixel Watch infusée de Fitbit.

Les casques AR et VR sont nettement plus compliqués. Peut-être que Google attend un peu plus longtemps sur un appareil Pixel. Peut-être, comme Lockheimer de Google et Amon de Qualcomm semblaient le suggérer, il y aura une variété de formes et de possibilités, y compris certaines qui ne sont pas du tout des casques. N’oubliez pas : l’idée de Google de “informatique ambiante” implique une technologie immersive sous tous les angles, y compris des choses qui ne sont pas portées.

En quelle année cela sortira-t-il ?

C’est la question difficile ici. Il semble probable que Google plongera davantage dans ce partenariat lors de sa conférence des développeurs d’E/S qui se déroule généralement en mai, ce qui serait juste avant qu’Apple ne passe probablement son casque VR à la WWDC. Nous n’avons encore vu aucun indice de matériel réel. Il n’est pas impossible qu’un casque VR autonome dans l’esprit de la Meta Quest puisse se matérialiser plus tôt que tard, mais ce serait une énorme surprise si quelque chose arrivait en 2023.

Lorsque Samsung et Google ont annoncé le partenariat Wear OS 3 en 2021, il était accompagné d’une photo teaser de la montre elle-même et d’une promesse de matériel d’ici la fin de l’année. Aucune déclaration de ce type n’a été faite ou montrée cette fois et 2024 semblerait être la première date de lancement probable.

Et en tout cas, 2023 s’annonce comme un année mouvementée pour le grand monde XR. Alors que beaucoup de matériel VR arrive, on ne sait pas qui peut réellement se le permettre. Pour Samsung et Google, le mieux serait peut-être d’attendre cette année chargée et de trouver comment fabriquer du matériel amélioré, peut-être plus abordable, en 2024.