Samsung et Google s’associent pour réparer Wear OS

L’une des plus grandes rumeurs qui ont précédé la conférence annuelle des développeurs de Google – en plus d’un premier aperçu d’Android 12, était le potentiel d’une refonte complète de la plate-forme portable de l’entreprise, Wear OS, et avec l’aide de Samsung, il semble que c’est ce que nous obtenons. .

Dévoilé lors de Google I / O 2021, Google a annoncé un partenariat avec Samsung pour aider à faire évoluer sa plate-forme portable de longue date, qui a été critiquée au fil des ans pour son manque d’innovation, sa sensation incomplète et son expérience utilisateur non raffinée.

Samsung s’est inséré comme l’un des acteurs les plus importants de l’espace de la smartwatch (aux côtés d’Apple), et son expertise et son histoire dans l’évolution des appareils portables lui confèrent une position unique pour informer ce qui fera une expérience de smartwatch utile et agréable.

Ce partenariat ne permet pas seulement aux deux sociétés de travailler ensemble pour améliorer Wear OS, mais l’annonce à I / O 2021 a révélé son intention de combiner les plates-formes Wear OS de Google et les plates-formes Tizen OS existantes de Samsung dans une expérience unifiée.

Une description complète de ce que « Wear » (qui semble être un titre de travail pour la plate-forme, à l’heure actuelle) apporte à la table et en quoi il diffère de Wear OS dans son état actuel n’est pas encore disponible, mais Google a déclaré que cette nouvelle expérience devrait livrer dans deux domaines clés: la performance et la longévité.

Les montres « Wear » devraient offrir jusqu’à 30% de réduction du temps de chargement des applications, par rapport à l’expérience Wear OS existante, tandis que les améliorations sous le capot devraient également apporter des améliorations notables à la longévité de la batterie, malgré un ensemble de fonctionnalités élargi.

Nous avons également assisté à des démonstrations d’interaction qui montrent une navigation et une commutation d’application plus faciles, ce qui tire parti des atouts de cette expérience utilisateur plus réactive (avec le double-tap sur un seul bouton matériel pour passer entre les deux dernières applications ouvertes).

L’achat de Fitbit par Google s’est également matérialisé sous la forme d’une nouvelle expérience Fitbit pour « Wear », qui offrira les fonctionnalités et services Fitbit existants à un nouveau groupe d’utilisateurs de smartwatch, tandis que la société a également révélé qu’elle créerait ses propres « smartwatches premium, basé sur Wear »dans un proche avenir.

Quant à l’implication de Samsung, la société sud-coréenne a déclaré qu’elle «créait un plan pour les futures expériences innovantes de smartwatch». Tout en s’engageant également à «au moins trois ans de support logiciel après le lancement du produit» pour ses smartwatches Galaxy existantes basées sur le système d’exploitation Tizen.