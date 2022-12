Samsung et El Ganso dévoilent des cordons à la mode pour les propriétaires de Galaxy Z Flip4 en Espagne et au Portugal

L’édition Maison Margiela du Samsung Galaxy Z Flip4 peut être un peu trop chère pour certains. Sans oublier qu’il n’y a que quelques centaines d’unités disponibles et uniquement dans certains pays. Pour ceux qui recherchent une touche de mode avec un petit budget, Samsung s’est associé à la marque de mode espagnole El Ganso pour créer des cordons pour le Z Flip4.

La collaboration a abouti à 7 cordons qui peuvent être attachés à des étuis dotés d’un anneau en D, comme de nombreux étuis propriétaires de Samsung. Les cordons présentent des couleurs inspirées des téléphones Galaxy, y compris des teintes comme Bora Purple, ainsi que le ruban français qui est présent sur de nombreuses chaussures et vêtements d’El Ganso.













Les lanières El Ganso x Samsung pour le Galaxy Z Flip4

Les longes elles-mêmes n’ont rien d’extraordinaire, mais elles ne coûtent pas cher non plus – seulement 10 € chacune. Aucun matériau sophistiqué n’a été utilisé non plus, juste du polyester. Vous pouvez les trouver chez El Ganso site officiel ainsi que certains points de vente en Espagne et au Portugal (le site dispose d’un outil pour vérifier si un magasin près de chez vous les propose).

Valentín Hernández, directeur marketing de l’espace mobilité de Samsung, taquine que “Il s’agit de la première annonce d’une collaboration qui comprendra de nouvelles étapes importantes.”

La source (en espagnol)