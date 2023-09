Samsung et des chercheurs travaillent pour améliorer la Galaxy Watch VO2 Max et le suivi de la perte de sueur

Avec la montre One UI 4.1, Samsung a introduit deux fonctionnalités utiles pour les coureurs : le suivi de la perte de sueur et l’estimation du VO2 Max. L’entreprise a désormais décidé d’améliorer la précision de ces fonctions en s’associant à des chercheurs de l’Exercice & Sport Science Initiative (ESSI) de l’Université du Michigan.

La recherche sera dirigée par le Michigan Performance Research Laboratory (MiPR), le laboratoire de recherche principal de l’ESSI. Il a déjà commencé à recruter des participants et à collecter des données. Cette étude durera huit mois.

Les tests seront effectués à la fois en intérieur (sur un tapis roulant) et en extérieur avec des essais de course allant de 2,5 km à 20 km (1,5 à 12 miles). Les données seront collectées à l’aide de tests d’effort cardiopulmonaire (CPET) et de suivi du changement de poids.

Comme son nom l’indique, la fonction de perte de transpiration des montres Samsung Galaxy estime la quantité d’eau que vous avez perdue et recommande la quantité à boire pour aider votre corps à récupérer après votre course. L’objectif est de rendre les montres plus efficaces pour aider les utilisateurs à gérer la perte de sueur, la déshydratation et la gestion de la chaleur.

« Samsung s’engage à fournir des informations plus significatives sur la santé grâce à nos collaborations avec les leaders de l’industrie et les établissements universitaires. Nous sommes ravis de nous associer à l’Exercice & Sport Science Initiative de l’Université du Michigan, expert dans les domaines du fitness et de la santé sportive, dans le but d’apporter des informations encore plus significatives aux coureurs qui comptent sur la série Galaxy Watch pour leur précision et leur motivation personnalisée. », a déclaré Hon Pak, vice-président et chef de l’équipe de santé numérique, MX Business chez Samsung Electronics.