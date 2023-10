Samsung et b.well s’associent pour fournir des données longitudinales aux utilisateurs de smartphones Galaxy

b.well Santé connectéeune plateforme de gestion de la santé destinée aux patients, a annoncé l’intégration de ses offres dans l’application Samsung Health pour fournir aux utilisateurs de smartphones Galaxy une plateforme unique pour accéder à leurs données de santé, recevoir des informations et des recommandations sur la santé et se connecter virtuellement et en personne avec les prestataires de soins. .

La plateforme compatible FHIR de b.well connecte les dossiers de santé d’un patient, les données portables et bien plus encore. L’entreprise travaille avec les employeurs, les payeurs et les prestataires pour offrir une plate-forme unique permettant aux utilisateurs d’accéder à leurs données longitudinales sur la santé.

Samsung Health est une application gratuite qui permet aux utilisateurs de suivre leurs activités physiques, leur alimentation et leur sommeil.

Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de Samsung Health pourront accéder à leurs dossiers cliniques et à leurs données sur les appareils portables, les laboratoires, les pharmacies et les assurances, y compris les informations provenant de CMS et des Anciens Combattants. Les utilisateurs pourront obtenir une vue complète de leurs informations de santé et déterminer comment elles sont partagées et utilisées.

La plateforme b.well aidera également les utilisateurs à se connecter aux prestataires participants en personne, virtuels et numériques et rappellera aux patients la nécessité d’un dépistage préventif basé sur les données de santé suivies via leur appareil.

Les premières entreprises à tirer parti des offres du partenariat sont Lee Health, le système de santé basé à Walgreens, en Floride, l’organisation de soins de santé à but non lucratif ThedaCare et la société de services de santé Rise Health.

« Les nouvelles d’aujourd’hui représentent un grand pas vers une expérience de soins de santé plus transparente et plus pratique. Les données de santé ne sont qu’un début : ce sont les informations personnalisées et les connexions de soins exploitables qui créeront un changement significatif pour les consommateurs », Kristen Valdes, fondatrice et PDG de b .eh bien, a déclaré dans un communiqué. « Nous sommes ravis de soutenir la vision de Samsung visant à créer un écosystème de soins de santé véritablement connecté dans lequel les consommateurs contrôlent leurs données de santé et reçoivent des informations en temps opportun ainsi que des choix clairs et concrets qui facilitent la gestion de la santé de l’ensemble de leur famille.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

La semaine dernière, Samsung a annoncé Le ministère coréen de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique (MFDS) a approuvé la fonctionnalité d’apnée du sommeil dans son application Samsung Health Monitor, qui permet aux utilisateurs de détecter les symptômes d’apnée obstructive du sommeil dès les premiers stades de la maladie. La société a annoncé qu’elle ajouterait cette fonctionnalité à la série Galaxy Watch au début de l’année prochaine.

Au HIMSS23 à Chicago en avril, Samsung a dévoilé son Samsung Health Stack 1.0un projet open source visant à faciliter la recherche sur la santé numérique en aidant les chercheurs à créer des applications, des outils d’analyse et des serveurs back-end pour les appareils portables basés sur les systèmes d’exploitation Wear OS et Android.

L’année dernière, le fournisseur de soins de santé virtuels basé en Californie HealthTap et Samsung a annoncé un partenariat stratégique pour apporter des soins de santé virtuels aux téléviseurs intelligents Samsung aux États-Unis