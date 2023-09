Samsung et AMD collaborent pour faire progresser la transformation du réseau avec vRAN – Samsung Global Newsroom

Une nouvelle collaboration offrira aux opérateurs un plus large éventail de choix pour construire des réseaux à haute capacité et économes en énergie, en tirant parti des solutions et de l’écosystème vRAN de Samsung.

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui une nouvelle collaboration avec AMD pour faire progresser le RAN virtualisé (vRAN) 5G pour la transformation des réseaux. Cette collaboration représente l’engagement continu de Samsung à enrichir les écosystèmes vRAN et Open RAN. pour aider les opérateurs à construire et moderniser des réseaux mobiles avec une flexibilité inégalée et des performances optimisées.

Les deux sociétés ont effectué plusieurs séries de tests dans le laboratoire de Samsung pour vérifier les performances de haute capacité et de qualité télécom en utilisant les bandes FDD et les larges bandes TDD Massive MIMO, tout en réduisant considérablement la consommation d’énergie. Dans cette collaboration conjointe, Samsung a utilisé son logiciel vRAN polyvalent intégré aux nouveaux processeurs AMD EPYC™ 8004, axé sur les télécommunications et la périphérie intelligente. Lors de la vérification technique, les processeurs EPYC 8004 combinés aux solutions vRAN de Samsung ont fourni une capacité cellulaire optimisée par serveur ainsi qu’une efficacité énergétique élevée.

« Cette collaboration technique démontre l’engagement de Samsung à offrir une flexibilité de réseau et des performances élevées aux fournisseurs de services en créant un écosystème vRAN et Open RAN plus vaste », a déclaré Henrik Jansson, vice-président et responsable du SI Business Group, Networks Business chez Samsung Electronics. « Samsung a été à l’avant-garde dans l’exploitation de tout le potentiel de la technologie 5G vRAN pour répondre à la demande croissante, et nous sommes impatients de collaborer avec des leaders du secteur comme AMD pour fournir aux opérateurs les capacités nécessaires pour transformer leurs réseaux. »

« En intégrant nos processeurs AMD EPYC à la solution vRAN leader de Samsung, les opérateurs disposeront d’un outil puissant offrant l’incroyable efficacité énergétique et les performances équilibrées nécessaires à cet environnement », a déclaré Lynn Comp, vice-présidente du marketing technique, activité serveur chez AMD. « C’est formidable de collaborer avec Samsung dans le domaine des solutions 5G vRAN afin de tirer parti de nos produits leaders du marché pour les centres de données et de relever les principaux défis de l’environnement des télécommunications et du RAN.

Samsung continuera de travailler avec AMD pour faciliter l’accélération du vRAN et de l’Open RAN pour la 5G et stimuler de nouvelles innovations pour les réseaux de nouvelle génération.

L’écosystème vRAN de Samsung

Samsung a fait des progrès significatifs avec son écosystème vRAN, en élargissant sa collaboration avec des fournisseurs leaders du secteur couvrant une gamme de technologies, notamment : les processeurs, les serveurs COTS, les plates-formes de conteneurs (CaaS), le transport xHaul et les solutions cloud. Cet écosystème solide et en pleine croissance illustre le leadership de Samsung dans l’offre de solutions vRAN et Open RAN qui sont fiables, durables et atteignent ou dépassent les performances des télécommunications. Samsung a prouvé sa vaste expertise dans les réseaux commerciaux pour les opérateurs de niveau 1 en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Samsung a été le pionnier de la fourniture réussie de solutions 5G de bout en bout, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à une recherche et un développement continus, Samsung incite l’industrie à faire progresser les réseaux 5G grâce à son portefeuille de produits leader sur le marché, allant de vRAN 3.0, Open RAN et Core aux solutions de réseaux privés et aux outils d’automatisation basés sur l’IA. La société fournit actuellement des solutions réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde.