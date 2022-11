Samsung et Airbus concluent un accord pour 400 000 appareils Galaxy robustes

Samsung a annoncé un partenariat avec Airbus qui verra la société coréenne fournir 400 000 unités Galaxy robustes aux employés du ministère français de l’Intérieur et de l’Outre-mer. Les appareils sélectionnés étaient le smartphone Galaxy XCover6 Pro et la tablette Galaxy Tab Active3, particulièrement adaptés aux besoins de la police nationale, des pompiers et de la sécurité civile.

Le partenariat s’inscrit dans le cadre d’un projet mené par le ministère français, appelé Réseau Radio du Futur (RRF – Réseau Radio du Futur). Son objectif est de moderniser la communication des forces de sécurité intérieures et de passer des technologies à bande étroite aux réseaux 4G et 5G, et un consortium entre Airbus et Capgemini déploiera l’intégration dans les prochaines années.

KC Choi, EVP et responsable de l’équipe Global Mobile B2B, MX Business chez Samsung, a déclaré que la sélection de la société coréenne est un honneur et que son équipe est « ravie de voir les appareils durcis faire partie de projets majeurs ».

Eric Davalo, Director of Sales & Programs Europe chez Airbus a ajouté que la sécurité est un “domaine assez exigeant” et que Samsung s’est imposé comme un partenaire, offrant la technologie de pointe parfaitement adaptée aux interventions critiques des forces de sécurité et de secours.

Le Galaxy XCover6 Pro et le Galaxy Tab Active3 sont tous deux conformes à la norme MIL-STD-810H, ce qui signifie que leur robustesse est de niveau militaire. La durabilité est une préoccupation, mais ces appareils sont également livrés avec la solution de sécurité Samsung Knox qui ajoute un niveau de protection supplémentaire au matériel et aux logiciels à partir du noyau.

La source (en français)