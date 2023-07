Samsung estime que les bénéfices ont chuté de 96% au deuxième trimestre

Samsung a également estimé les revenus du deuxième trimestre à 63,75 billions de wons coréens, en baisse de 17,4% par rapport aux 77,2 billions de wons coréens il y a un an.

Il s’agirait du bénéfice trimestriel le plus bas de la société depuis les 590 milliards de wons enregistrés au premier trimestre 2009, selon les données sur les bénéfices antérieurs de la société.

Le plus grand fabricant de puces dynamiques à accès aléatoire au monde estime le bénéfice d’exploitation du trimestre d’avril à juin à 600 milliards de wons coréens (459 millions de dollars), contre 14,1 billions de wons coréens à la même période l’an dernier.

En avril, Samsung a annoncé qu’il procéderait à une réduction « significative » de la production de puces mémoire, suivant l’exemple de petits rivaux tels que SK Hynix et Micron.

« La demande est restée faible. Mais maintenant, la clé est l’offre [of memory chips]. Samsung Electronics a annoncé la réduction significative de la production début avril, nous anticipons donc [that] au troisième trimestre », a déclaré vendredi SK Kim, directeur exécutif de Daiwa Securities Capital Markets, à « Squawk Box Asia » de CNBC.

Pendant le boom provoqué par la pandémie, les fabricants de smartphones et de PC ont stocké des puces mémoire à mesure que la demande d’appareils grand public augmentait. Mais ces entreprises sont maintenant aux prises avec des stocks de puces excédentaires, car les consommateurs achètent moins d’électronique en raison de la hausse de l’inflation. En conséquence, les prix des puces mémoire ont chuté.

Kim a en outre ajouté que Samsung et SK Hynix, le deuxième fabricant de puces de Corée du Sud, pourraient bénéficier de la demande supplémentaire résultant de l’interdiction par les États-Unis de vendre des produits Micron en Chine. Micron, basé aux États-Unis, est le troisième plus grand fabricant de puces DRAM après Samsung et SK Hynix.

« Mais en même temps, il y a aussi la faible demande de la Chine en raison de l’incertitude de la production », a déclaré Kim.

Les États-Unis ont accordé à Samsung et SK Hynix des dérogations d’un an pour continuer à importer des outils avancés pour leurs usines chinoises. Ces exemptions devaient expirer en octobre, mais le Wall Street Journal a rapporté qu’un responsable américain a déclaré qu’elles « seraient renouvelé dans un avenir prévisible. »

Au premier trimestre, Samsung a annoncé un bénéfice d’exploitation de 640 milliards de wons coréens, contre 14,12 billions de wons un an plus tôt.

Les actions de Samsung ont chuté de 2% dans les échanges de vendredi matin.