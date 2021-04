Samsung est poursuivi en justice pour les problèmes de verre de la caméra de la série Galaxy S20

Peu de temps après le lancement de la série Galaxy S20 l’année dernière, de nombreux rapports faisant état de fissures spontanées apparaissant sur la vitre arrière de la caméra sont apparus en ligne. On ne sait toujours pas à quel point le problème est répandu, mais la société a depuis reconnu le problème et a déclaré que les utilisateurs n’étaient pas en faute.

Un cabinet d’avocats américain pense cependant que cela ne suffit pas et Samsung a enfreint plusieurs lois sur la protection des consommateurs. L’entreprise en question est Hagens Berman et affirme que le géant coréen de la technologie a induit les consommateurs en erreur. Le verre du module de caméra est de mauvaise qualité et ne reflète pas le prix des appareils.

De plus, une fois que le verre se fissure, cela annule la classification IP et paralyse l’une des principales fonctionnalités du téléphone – la caméra. Ce problème affecte à peu près tous les appareils Galaxy S20, y compris leurs variantes 4G et 5G ainsi que les S20 FE et S20 FE 5G. Et si vous résidez aux États-Unis, vous pouvez également faire partie du recours collectif en soumettant ce formulaire.

