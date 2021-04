La plus haute distinction d’ENERGY STAR et une rare reconnaissance pour l’engagement de l’entreprise en matière de leadership, de partenariat et d’atténuation du changement climatique

Aujourd’hui, l’Environmental Protection Agency (EPA) a décerné à Samsung le rare prix ENERGY STAR Corporate Commitment Award pour son engagement de longue date et multiforme à faire preuve de leadership et de partenariat avec ENERGY STAR et à atténuer le changement climatique. Pour faire face à la crise climatique, les organisations doivent adopter des approches holistiques, et ce prix rare et prestigieux a été créé pour récompenser les quelques entreprises dont les réalisations cumulatives et supérieures en matière d’efficacité énergétique couvrent l’étendue du programme ENERGY STAR de l’Agence américaine de protection de l’environnement. En 2021, Samsung est la seule entreprise à remporter la distinction, qui a été décernée pour la dernière fois il y a neuf ans.

Le Corporate Commitment Award s’appuie sur une relation solide et mutuellement bénéfique entre Samsung et le programme EPA ENERGY STAR – une relation qui a conduit Samsung à recevoir huit prix Partenaire de l’année – Excellence soutenue depuis 2013. «Samsung s’est engagé à contribuer à atténuer le changement climatique grâce à nos produits, pratiques et opérations, en particulier dans le domaine de l’efficacité énergétique », a déclaré KS Choi, président et chef de la direction de Samsung Electronics North America. «Nous sommes extrêmement honorés de recevoir ce prix rare et prestigieux et nous nous engageons à continuer de relever la barre de l’efficacité énergétique en tant qu’élément important de la lutte contre le changement climatique.»

Grâce à des améliorations continues de l’efficacité et à des changements dans la distribution, la fabrication, la réparation et le recyclage, Samsung réduit l’impact des appareils que les clients aiment et exigent. Depuis 2009, les améliorations de l’efficacité des produits Samsung ont permis aux clients d’éviter environ 270 millions de tonnes métriques d’émissions de CO2 grâce à l’utilisation de produits Samsung. Ces réductions représentent plus du double de la quantité d’émissions de GES qui étaient nécessaires pour fabriquer ces produits au cours de la même période. En 2020, Samsung disposait de 303 modèles de base ENERGY STAR, dont 100% de tablettes, de laveuses et lave-vaisselle à chargement frontal, 86% de réfrigérateurs, 78% de laveuses à chargement par le haut et 54% de sécheuses certifiées ENERGY STAR. * De plus, Samsung fait progresser l’efficacité énergétique grâce à des produits de pointe innovants tels que nos produits de réfrigération de nouvelle génération, qui ont remporté le prix de la technologie émergente pour les compresseurs adaptatifs avancés en 2020.

Samsung s’est également engagé à réduire l’impact climatique de ses opérations et de sa chaîne d’approvisionnement. Conformément à un engagement pris en 2018, Samsung utilise une énergie 100% renouvelable pour alimenter ses chantiers aux États-Unis, en Chine et en Europe. En conséquence, Samsung se classe parmi les meilleurs du programme Green Power Partnership de l’EPA. De plus, Samsung s’est associé à l’EPA pour contribuer au développement du nouveau programme innovant ENERGY STAR Tenant Space pour des améliorations de la gestion de l’énergie par les locataires dans des locaux loués, faisant progresser l’industrie vers l’efficacité. Samsung 837, le Global Marketing Center for Excellence à New York, le Samsung Solutions Center à Washington DC, le centre de contact client à Simpsonville, SC et les sites Samsung à Plano, TX sont tous reconnus ENERGY STAR ou Tenant Space. Ce partenariat démontre que nous nous engageons à réduire l’empreinte environnementale de nos espaces de bureaux en plus de nos produits.

«Nous sommes ravis de recevoir cet immense honneur de la part de l’EPA», a déclaré Mark Newton, responsable du développement durable de Samsung Electronics America. «Nous continuerons de faire progresser nos efforts de développement durable à travers le pays, car il est plus important que jamais de soutenir les initiatives qui atténuent les changements climatiques et de nous engager à adopter des pratiques commerciales qui assureront un avenir sain à tous.

«Les partenaires primés ENERGY STAR montrent au monde entier que la fourniture de solutions climatiques réelles est judicieuse pour les affaires et favorise la croissance de l’emploi», a déclaré Michael S. Regan, administrateur de l’EPA. «Beaucoup d’entre eux le font depuis des années, inspirant nous tous qui nous sommes engagés à lutter contre la crise climatique et à ouvrir la voie à une économie à énergie propre.»

Bien que le prix ENERGY STAR Corporate Commitment soit une reconnaissance cumulative des réalisations d’une entreprise, il est également un appel à l’action – incitant le lauréat à continuer d’avancer et à établir une référence pour les autres acteurs de l’industrie à rencontrer. Samsung s’engage à poursuivre son partenariat efficace avec l’EPA et ENERGY STAR dans les années à venir et se réjouit de collaborer avec ses pairs et concurrents de l’industrie pour apporter des changements grâce à l’efficacité énergétique et atténuer la menace du changement climatique.



* s’applique aux appareils Samsung actuellement vendus aux États-Unis