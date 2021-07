Samsung est fou de son programme de réservation Galaxy Z Fold 3

Dans le cadre de l’annonce d’hier soir pour le prochain événement Unpacked, Samsung a ouvert des réservations pour les appareils qu’ils prévoient de montrer, à savoir le Galaxy Z Fold 3. Bien que je sois sûr que six personnes seront intéressées par le Z Flip 3, le Fold 3 est le gros titre et l’appareil que nous sommes le plus impatients de voir.

Pour les réservations (réservez ici), Samsung vous propose à nouveau des incitations pour ajouter votre nom à la liste des acheteurs potentiels. Ils vraiment veulent que vous achetiez leurs pliables, comme le Galaxy Z Fold 3, si ce n’était pas déjà clair. J’imagine qu’ils ont envie de simplement inscrire votre nom sur la liste et de taquiner toutes sortes de remises leur donnera un pouvoir supplémentaire pour vous convaincre d’acheter une fois que les appareils seront disponibles.

Cadeaux pour la réservation du Z Fold 3

Les incitations qu’ils espèrent faire la différence grâce aux réservations comprennent les « valeurs d’échange instantané en ligne les plus élevées » qui comprendront un crédit d’échange supplémentaire de 100 $. Ils incluront également Samsung Care + gratuitement pendant 12 mois (valeur de 155 $) et «une offre spéciale supplémentaire» vers d’autres produits Galaxy lors de la précommande. Je suppose que cela signifiera des Galaxy Buds 2 ou des chargeurs bon marché ou gratuits ou ce genre de choses.

Échanger plusieurs appareils ?

Dans une nouvelle tournure, Samsung va vous aider à vous offrir l’un de leurs pliables ultra-cher cette fois-ci en vous permettant d’échanger plus d’un appareil. Comme vous le savez tous, le programme d’échange de Samsung donne un coup de fouet, en particulier lors du lancement de nouveaux produits, car Samsung augmente les valeurs d’échange à des niveaux irréalistes. S’ils vous permettent d’ajouter un deuxième appareil, eh bien, cela pourrait être une grande année pour le Z Fold 3.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, Samsung vous donnera le choix entre un téléphone, une tablette ou un appareil portable à échanger en tant que premier appareil, mais ils ajouteront ensuite un deuxième appareil avec ces mêmes choix. Vous pouvez échanger deux téléphones, deux tablettes, deux appareils portables ou une combinaison des trois pour vous aider à réduire le prix du Galaxy Z Fold 3, un téléphone qui coûtera probablement bien plus de 1 000 $.

Bien sûr, nous ne connaissons pas encore les valeurs des échanges. Cependant, Samsung a offert 800 $ de rabais sur le Galaxy Z Fold 2 l’année dernière si vous aviez un Galaxy Fold original à leur donner. Ils ont presque égalé cela en offrant jusqu’à 650 $ de réduction pour les meilleurs appareils Samsung et Apple à cette époque également. Si Samsung atterrit à nouveau autour de ces chiffres, vous pourriez facilement obtenir 1 000 $ sur le Z Fold 3 si vous avez quelques gadgets plus récents à remettre.

Le système de réservation n’est ouvert que jusqu’au 11 août, date du coup d’envoi d’Unpacked. Mettez votre nom sur la liste, car cela ne coûte rien.