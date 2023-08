Samsung envoie une mise à jour UI 5.1.1 aux anciens appareils Galaxy

Samsung a annoncé ce soir qu’il commencera à déployer la dernière version de Une interface utilisateurlequel est Une interface utilisateur 5.1.1 et lancé avec les derniers pliables Galaxy, plus tard cette semaine sur la dernière génération d’appareils Galaxy Z.

Les premiers à obtenir la mise à jour seront le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4. Après cela, vous le verrez éventuellement se déployer sur des pliables datant du Galaxy Z Fold 2 et du Galaxy Z Flip. Samsung a également l’intention de déployer la dernière interface utilisateur One sur sa grande liste de tablettes Galaxy, ainsi que les montres connectées Galaxy Watch revenant à la gamme Galaxy Watch 4.

Vous trouverez ci-dessous tous les détails sur les appareils qui reçoivent la mise à jour.

Quels appareils font pour recevoir la mise à jour ?

Afin de fournir une expérience d’appareil plus transparente et améliorée aux utilisateurs, la mise à jour logicielle One UI 5.1.1 arrivera sur les appareils Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 à partir de ce mois-ci, avec Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 2 et les appareils Z Flip recevant la mise à jour de manière séquentielle. Les utilisateurs de Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S7, Tab S7+, Tab S7 FE, Tab S6 Lite, Tab A8, Tab A7 Lite, Tab Active 3 et Tab Active 4 Pro sont également prêts à profiter de plusieurs nouveaux utilisateurs. fonctionnalités centrées dans le cadre de la mise à jour One UI 5.1.1. De plus, les utilisateurs de Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 4 et Watch 4 Classic bénéficieront des mises à jour clés de la mise à jour One UI 5 Watch.

Qu’est-ce qu’Inside One UI 5.1.1 ?

Ce n’est que plus tôt cette année que Samsung a lancé le déploiement de One UI 5.1. Vient maintenant 5.1.1, et à l’intérieur, Samsung commercialise un panneau de mode Flex amélioré, avec plus de commandes lorsque vous regardez du contenu ou un accès plus facile au panneau lui-même. De plus, « avec la nouvelle mise à jour, le bouton de la barre de lecture multimédia – avec une avance et un retour rapides de 10 secondes et un accès aux fonctionnalités – est présenté à un endroit pratique lorsque le panneau du mode Flex s’active ».

Samsung souligne également son passage à la barre des tâches, qui vous permet désormais de changer de tâche jusqu’à quatre applications récentes. Cela aidera tous les professionnels multitâches fous.

Encore une fois, si vous avez un Galaxy Z Fold 4 ou Z Flip 4, vous verrez cette mise à jour à partir de cette semaine. Pour tous les autres, il faudra patienter un peu.

Une mise à jour UI Watch 5 pour les anciennes montres

Les propriétaires plus âgés de Galaxy Watch sont également amoureux de One UI Watch 5. Dans la rédaction de Samsung, les propriétaires de Galaxy Watch apprécieront les fonctionnalités améliorées de gestion du sommeil, les utilisateurs pouvant accéder à une interface utilisateur améliorée, une analyse détaillée des scores de sommeil, de la cohérence du sommeil et des animaux endormis. . De plus, les propriétaires peuvent également accéder au Sleep Coaching directement depuis la montre, ce qui vous permet de suivre les progrès plus facilement « et de rester motivé tout au long de la journée ».

Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 4 et Watch 4 Classic devraient commencer à voir la mise à jour dès aujourd’hui.