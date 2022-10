Samsung ensemence maintenant les unités OneUI 5 aux Galaxy S22 aux États-Unis

Samsung a apporté la mise à jour du firmware One UI 5 aux utilisateurs du Galaxy S22 aux États-Unis. Les Galaxy S22, Galaxy S22 + et Galaxy S22 Ultra verrouillés et transportés bénéficient désormais de l’interface basée sur Android 13 avec le S90xU1UEU2BVJA mettre à jour. La mise à jour apporte également le correctif de sécurité d’octobre. Pour un aperçu détaillé de tous les changements apportés à la nouvelle version, consultez notre article de couverture ici.

Si vous vous demandez quand d’autres téléphones Galaxy reçoivent la mise à jour, consultez cette chronologie de déploiement.

Passant par