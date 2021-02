Samsung en tête du marché mondial de la télévision pour la 15e année consécutive en 2020, LG prend la deuxième place

Samsung a annoncé que la société était en tête du marché mondial de la télévision pour la 15e année consécutive. Citant les dernières données de la société d’études de marché Omdia, le géant sud-coréen de la technologie a déclaré que sa part de marché mondiale de la télévision par chiffre d’affaires au quatrième trimestre 2020 (octobre à décembre) était de 31,8%, tandis que la société conservait la plus grande part de marché annuelle de la catégorie en termes de revenus en 2020 à 31,9%. Les données montrent que le rival national de Samsung, LG, a pris la deuxième place avec une part de 16,5%, suivi par Sony avec 9,1% de part.

Au fil des ans, Samsung a dévoilé une variété de modèles de téléviseurs avec des panneaux LCD et OLED. La société, lors de l’événement CES 2021 de cette année, a également présenté le panneau d’affichage Neo QLED de nouvelle génération aux côtés de nouveaux modèles de téléviseurs MicroLED et Frame. S’exprimant davantage sur le dernier exploit, Jong-hee Han, président de Visual Display Business chez Samsung, a déclaré que la croissance était attribuée à la demande croissante de modèles de téléviseurs à des fins quotidiennes de divertissement.

«Nous continuons d’être incroyablement honorés par la confiance placée dans notre vision et nos produits; c’est ce qui motive notre quête incessante pour offrir une innovation de pointe et une expérience d’écran de premier ordre qui répond aux besoins du consommateur d’aujourd’hui », a déclaré Han dans un article de blog.

Selon les dernières données d’Omdia (via IANS), Samsung a vendu 7,79 millions d’unités de téléviseurs QLED l’année dernière, contre 5,32 millions d’unités en 2019, tandis que les téléviseurs QLED représentaient 35,5% de son chiffre d’affaires total de téléviseurs. Dans le segment des téléviseurs haut de gamme (à un prix supérieur à 2500 dollars), Samsung est en tête avec une part de marché de 45,4% en termes de revenus. Le marché mondial de la télévision a légèrement augmenté l’année dernière malgré la pandémie de COVID-19, atteignant 225,35 millions d’unités, selon Omdia. Rien qu’au quatrième trimestre, les livraisons mondiales de téléviseurs ont atteint un niveau record de 70,24 millions d’unités. Samsung ajoute qu’au cours des prochaines années, la société continuera d’investir dans la R&D et le développement de produits pour renforcer sa technologie de télévision principale et émergente.