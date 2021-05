Samsung Electronics va augmenter ses investissements dans les entreprises de puces logiques à 171 billions de KRW d’ici 2030 – Samsung Global Newsroom

Pour augmenter les investissements de 38 billions de KRW pour faire avancer la recherche, construire une nouvelle fab

Nouvelle ligne de production à Pyeongtaek qui doit être achevée en 2H 2022, produisant des puces de DRAM 14 nm et des puces logiques 5 nm

Samsung Electronics, un leader mondial de la technologie avancée des semi-conducteurs, a annoncé aujourd’hui qu’il augmenterait ses investissements dans les activités System LSI et Foundry jusqu’en 2030 pour atteindre un total de 171 billions de KRW, afin d’accélérer la recherche sur la technologie de pointe des processus de semi-conducteurs et la construction d’un nouvelle installation de production.

Le plan représente une augmentation de 38 billions de KRW par rapport à l’engagement précédent de 133 billions de KRW annoncé en avril 2019 et devrait aider la société à atteindre son objectif de devenir le leader mondial des puces logiques d’ici 2030. Au cours des deux dernières années, Samsung a collaboré étroitement avec diverses sociétés de conception de semi-conducteurs, des fabricants de composants et d’équipements, ainsi que des universités pour progresser vers cet objectif.

L’expansion des activités de fonderie de la société contribuera à alimenter de nouvelles industries entières fondées sur des technologies de nouvelle génération telles que l’IA, la 5G et la conduite autonome.

La société a également annoncé qu’elle avait commencé la construction d’une nouvelle ligne de production à Pyeongtaek, en Corée, qui devrait être achevée au cours du second semestre 2022. L’installation ultramoderne équipée de la dernière technologie, P3, sera produire des semi-conducteurs DRAM de 14 nanomètres et des semi-conducteurs logiques de 5 nanomètres, tous deux basés sur la technologie de lithographie ultraviolette extrême (EUV).

«L’ensemble de l’industrie des semi-conducteurs est confronté à un tournant décisif et le moment est venu d’élaborer un plan de stratégie et d’investissement à long terme», a déclaré le Dr Kinam Kim, vice-président et chef de la division Device Solutions chez Samsung Electronics. «Pour le secteur de la mémoire, où Samsung a maintenu sa position de leader incontesté, la société continuera à faire des investissements préventifs pour diriger l’industrie.»

En tant que l’un des plus grands clusters de semi-conducteurs au monde, Pyeongtaek servira de plaque tournante pour les innovations de nouvelle génération.