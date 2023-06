Samsung Electronics signe un partenariat de coopération Net Zero Home avec SolarEdge – Samsung Global Newsroom

Samsung collabore désormais avec SolarEdge, un leader mondial des solutions solaires et de stockage résidentielles, offrant aux propriétaires de meilleurs moyens d’indépendance énergétique

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui avoir signé un partenariat avec SolarEdge, le leader mondial des solutions solaires et de stockage résidentielles, pour étendre sa couverture de l’écosystème Net Zero Home.

En s’intégrant à SolarEdge Home, l’écosystème énergétique intelligent de SolarEdge, SmartThings Energy offre aux utilisateurs de nouvelles façons d’optimiser la consommation d’énergie et de réduire les factures d’énergie de leur maison. Il fournit une assistance unique, depuis la surveillance de la production photovoltaïque (PV) d’un ménage et de l’état de la batterie en un coup d’œil pour optimiser la consommation d’énergie et économiser de l’énergie avec son mode d’énergie AI. L’écosystème SolarEdge s’est élargi pour inclure la large gamme de technologies énergétiques intelligentes de Samsung, y compris les pompes à chaleur pour alimenter davantage d’appareils avec de l’énergie solaire propre, offrant ainsi une visibilité sur l’impact des appareils sur la consommation d’énergie des ménages.

Samsung a maintenant créé une base pour l’expansion commerciale grâce à ce partenariat avec SolarEdge, une société spécialisée dans les onduleurs intelligents qui convertissent la lumière du soleil en énergie électrique. Le système innovant d’optimisation de l’énergie de SolarEdge utilise l’automatisation basée sur les données pour prendre chaque jour des centaines de décisions énergétiques optimales basées sur des prévisions intelligentes de la production solaire, des modèles de consommation d’énergie, de l’état de la batterie et des tarifs des services publics.

« Les solutions que nous avons développées avec nos principaux partenaires soulignent notre engagement à créer un avenir meilleur grâce à l’énergie solaire », a déclaré Chan-woo Park, vice-président exécutif de Digital Appliances Business chez Samsung Electronics. « Nous sommes ravis de démontrer comment l’expansion de notre solution domestique nette zéro et du service SmartThings Energy permettra aux consommateurs de devenir plus facilement indépendants de l’énergie, d’économiser de l’argent et de contribuer à créer une planète plus saine.

« Samsung est un partenaire stratégique, et nous sommes ravis d’élargir encore l’offre SolarEdge Home et de fournir à nos clients une suite élargie d’appareils énergétiques intelligents possibles », a déclaré Ido Ginodi, vice-président des produits mondiaux chez SolarEdge. « Dans le cadre d’un écosystème énergétique intelligent de bout en bout, notre système d’optimisation intelligent SolarEdge ONE contribuera à optimiser la consommation d’énergie domestique et à réduire les factures énergétiques des propriétaires. »

SmartThings Energy fournira également des informations périodiques sur l’intensité carbone comme l’une de ses nouvelles fonctionnalités, à partir de fin juin. L’intensité carbone fait référence aux émissions de carbone générées par la consommation d’un kilowattheure (kWh) d’électricité, et les consommateurs peuvent constater la réduction des émissions de carbone grâce à des prévisions d’émissions de carbone spécifiques à un produit et participer en choisissant des périodes à intensité carbone relativement faible.

En outre, Samsung étendra son service de réponse à la demande (DR) à l’échelle mondiale en commençant par les États-Unis, après son introduction réussie en Corée. Soutenu par les gouvernements locaux, le service offre des incitations financières telles que des récompenses en espèces et des crédits aux consommateurs s’ils réduisent volontairement leur consommation d’énergie pendant les heures de pointe.

Depuis mars, Samsung exploite DR en coopération avec le gouvernement métropolitain de Séoul et la Korea Electric Power Corporation. À partir de fin juin, Samsung prévoit de tester la DR en Californie et à New York.

La collaboration de Samsung avec SolarEdge n’est pas la première du genre. Il a l’habitude de s’associer à diverses sociétés d’énergie solaire, comme Qcells en 2021, ainsi qu’à SMA Solar Technology et Maxeon Solar Technology.

Samsung présentera ses solutions innovantes et économes en énergie à Intersolar Europe 2023 avec ses différents partenaires mondiaux. L’événement, le plus grand salon européen de l’énergie, aura lieu à Munich, en Allemagne, du 14 au 16 juin.