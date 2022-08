Samsung Electronics sera le présentateur général de l’événement pour l’édition spéciale 2022 du concours WorldSkills – Samsung Global Newsroom

L’événement 2022 marque la cinquième fois que Samsung Electronics est présentateur général de l’événement du concours WorldSkills.

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui qu’il sera à nouveau le présentateur général de l’événement pour l’édition spéciale de la WorldSkills Competition 2022, le plus grand championnat de compétences au monde. Les événements auront lieu dans 15 pays et régions de septembre à novembre de cette année.

L’année dernière, Samsung Electronics s’est engagé à être le principal supporter de WorldSkills Shanghai 2022, qui a été annulé en mai en raison de la pandémie. En juin, WorldSkills International a annoncé que l’édition spéciale du 46e Concours mondial des métiers se déroulerait dans le monde entier, assurant ainsi la poursuite de la tradition de plus de 70 ans d’organisation de concours internationaux de compétences.

“WorldSkills est reconnaissant de bénéficier du soutien exceptionnel de Samsung Electronics pour l’édition spéciale de la WorldSkills Competition 2022”, a déclaré Chris Humphries, président de WorldSkills International. “Alors que la communauté WorldSkills se rassemble de nouvelles manières, le partenariat de Samsung Electronics garantit que nous pouvons reconnaître les réalisations des meilleurs talents qualifiés au monde et améliorer notre travail en cours pour faire progresser le développement des compétences et l’excellence à l’échelle mondiale.”

Cet événement unique comprendra 61 compétitions internationales de compétences, qui se dérouleront à travers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie de l’Est de septembre à novembre de cette année. Plus de 1 000 concurrents de 56 pays et régions sont attendus.

“Samsung Electronics a décidé de soutenir l’édition spéciale de WorldSkills Competition 2022, car nous comprenons parfaitement à quel point la WorldSkills Competition est importante pour les jeunes concurrents, qui se sont entraînés dur pendant des années pendant la pandémie, et nous reconnaissons qu’il s’agit d’une expérience unique dans une vie. expérience pour eux », a déclaré le Dr Woosup Han, secrétaire général de Samsung Skills et vice-président de Samsung Electronics. “Je crois fermement que nous, la famille WorldSkills, surmonterons les défis et en retour ferons de cette compétition spéciale un succès.”

Samsung Electronics est un partenaire mondial Premium de WorldSkills. Ce partenariat est en cours depuis 2007 et soutient les objectifs des deux organisations visant à donner aux générations futures les moyens de réaliser leur plein potentiel et d’être à l’avant-garde de changements sociaux positifs.

Pour plus d’informations sur l’édition spéciale du Concours WorldSkills 2022, veuillez visiter worldskills2022se.com.