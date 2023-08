Samsung Electronics s’associe à NEXON pour dévoiler le premier titre HDR10+ GAMING au monde, « The First Descendant » – Samsung Global Newsroom

HDR10 + GAMING offre une expérience de jeu supérieure, permettant une configuration automatique du mode d’affichage HDR avec une faible latence et une prise en charge du taux de rafraîchissement variable

Samsung Electronics, un leader mondial de l’industrie de l’affichage visuel, a annoncé aujourd’hui le lancement du premier titre de jeu au monde doté de la norme High Dynamic Range (HDR) 10+ GAMING créée par HDR10+ Technologies LLC. Le nouveau titre, « The First Descendant » a été développé par NEXON et sera dévoilé à la Gamescom 2023.

« Nous sommes ravis de nous associer à NEXON, un véritable pionnier des jeux vidéo, pour présenter le premier titre HDR10+ GAMING au monde, » The First Descendant « », a déclaré Seokwoo Jason Yong, vice-président exécutif de l’activité d’affichage visuel chez Samsung Electronics. . « Il s’agit d’une étape importante dans le jeu qui va au-delà de la simple avancée technologique ; il représente l’engagement continu de Samsung à améliorer l’expérience de jeu à mesure que la technologie évolue.

La technologie HDR10+ GAMING inaugure une nouvelle ère de jeu

HDR10+ GAMING offre aux joueurs l’expérience de jeu HDR ultime grâce à des couleurs, un contraste et une luminosité plus profonds. Il permet également une représentation plus précise des détails dans les ombres sombres et les hautes lumières, ce qui permet aux utilisateurs de s’engager pleinement dans leur aventure de jeu.

HDR10+ GAMING prend en charge une expérience optimisée qui élimine les tracas liés au réglage de nombreux paramètres manuels. Et il permet un gameplay amélioré avec des réponses quasi instantanées grâce à une faible latence et une prise en charge du taux de rafraîchissement variable. De plus, la norme fournit aux développeurs des outils qui permettent des expériences de jeu HDR cohérentes et fiables sur tous les écrans HDR10+ GAMING.

« The First Descendant » est le premier titre de jeu qui tirera pleinement parti de la norme HDR10+ GAMING. Il est conçu pour offrir aux joueurs l’une des expériences de jeu HDR les plus réactives, précises et sans friction à ce jour.

Avec l’adoption et l’innovation mondiales, HDR10+ continue de se développer

Samsung a co-fondé HDR10+ Technologies LLC en 2018 pour fournir une norme de métadonnées dynamiques ouvertes et libres de droits dans l’industrie. L’écosystème HDR10+ compte désormais 155 partenaires et plus de 7 000 appareils certifiés, notamment des téléviseurs, des moniteurs, des projecteurs, des smartphones, des tablettes, des décodeurs et bien plus encore.

Cette collaboration avec NEXON renforce l’engagement inébranlable de Samsung à fournir des expériences visuelles supérieures qui vont au-delà du divertissement et de la consommation multimédia. Les derniers moniteurs de jeu et gammes de téléviseurs de Samsung1 prennent également en charge la norme HDR10+ GAMING, renforçant encore le leadership de l’entreprise dans l’industrie du jeu.

« En adoptant HDR10+ GAMING, nous donnons vie au jeu d’une manière qui n’était pas possible auparavant », a déclaré Hyun Kim, vice-président exécutif et directeur adjoint du développement commercial chez NEXON. « Ce partenariat avec Samsung relève également la barre des jeux HDR, et nous sommes ravis d’inaugurer ce nouveau standard de qualité d’image dans les jeux vidéo. »

Le test bêta ouvert de « The First Descendant » débutera le 19 septembre, permettant aux joueurs du monde entier2 pour découvrir le gameplay HDR plus réaliste de première main.

Pour plus d’informations sur la technologie HDR10+, veuillez visiter https://hdr10plus.org/

1 HDR10+ GAMING est pris en charge sur les moniteurs Samsung (série Odyssey 7 et au-dessus) et les modèles de téléviseurs (série Q70 et 120 Hz au-dessus) depuis sa sortie en 2022.

2 Non disponible en Chine.