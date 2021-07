Samsung Electronics réorganise le comité de gouvernance en comité de durabilité – Samsung Global Newsroom

Le conseil d’administration de Samsung Electronics a approuvé aujourd’hui la réorganisation de son comité de gouvernance en comité de développement durable et a élargi ses fonctions et sa surveillance.

Le comité de durabilité nouvellement créé continuera les rôles du comité de gouvernance, y compris la pratique des responsabilités sociales d’entreprise et l’amélioration de la valeur pour les actionnaires. En outre, le comité traitera d’un éventail plus large de questions ESG (environnementales, sociales et de gouvernance), notamment le changement climatique, l’économie circulaire, le travail et les droits de l’homme, la diversité et l’inclusion, la chaîne d’approvisionnement et la gestion éthique, fixant ainsi la direction pour et suivre les progrès de la gestion durable de l’entreprise.

Le comité de développement durable est entièrement composé d’administrateurs indépendants afin d’assurer son indépendance. Il recevra des rapports sur les principales questions discutées au Conseil de la durabilité, un organe consultatif à l’échelle de l’entreprise.

Au fil des ans, Samsung a renforcé son système de gestion des problèmes de développement durable à l’échelle de l’entreprise en introduisant un bureau de gestion du développement durable sous chaque unité commerciale et en élevant le centre de développement durable de l’entreprise pour qu’il relève directement du PDG. Avec le dernier ajout du comité de développement durable, l’entreprise a maintenant connecté la gestion durable pour s’étendre des unités commerciales au conseil d’administration.

La société s’est engagée à renforcer davantage l’indépendance et la diversité de son conseil d’administration, qui sera le fer de lance des efforts visant à améliorer la durabilité à l’avenir.