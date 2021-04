La société est reconnue pour son excellence en matière de conception qui élève les modes de vie des consommateurs de la conception de produits à la conception de services

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui avoir reçu un record de 71 récompenses lors du célèbre International Forum (iF) Design Award 2021. Samsung a remporté deux Gold Awards dans le cadre de 36 prix pour la conception de produits, 10 pour les concepts professionnels, 11 pour la communication Design, 5 pour la conception d’emballage et 9 pour l’expérience utilisateur (UX), l’interface utilisateur (UI) et la conception de services.

Le prix Gold Award a été décerné au purificateur d’air BESPOKE AX9000N et à BESPOKE City Color Edition. Le purificateur d’air BESPOKE AX9000N a été reconnu pour son concept innovant de laisser les consommateurs choisir la conception de la partie avant du purificateur en fonction du style de vie des consommateurs.

En outre, la collection de panneaux BESPOKE City Color Edition a été reconnue pour sa gamme de couleurs et de matériaux pour les appareils de cuisine, y compris les réfrigérateurs, les tables de cuisson à induction et les fours. BESPOKE City Color Edition propose des palettes de couleurs inspirées de diverses villes telles que Stockholm, Berlin et Séoul.

«Il est important de fournir une expérience différenciée aux consommateurs et d’ajouter une valeur significative à leur vie», a déclaré Dontae Lee, vice-président exécutif et responsable du centre de conception d’entreprise chez Samsung Electronics. «Nous ferons plus d’efforts pour proposer des designs qui contribuent à la société et à la vie de nos consommateurs grâce à de nouvelles perspectives et des approches innovantes.»

Dans la catégorie Produit, une large gamme de designs Samsung a remporté des prix, notamment:

QLED 8K, un téléviseur qui utilise la conception de l’écran à l’infini qui maximise l’immersion en réduisant la lunette.

Le Premiere, le projecteur haut de gamme pour la maison équipé de la technologie Triple Laser et Ultra Short Throw.

Laveuse WW8000T et sécheuse DV8000T pouvant être empilées verticalement, horizontalement ou de manière autonome en fonction de l’espace disponible.

Galaxy Z Fold2 et Galaxy Z Flip, des smartphones qui offrent l’expérience utilisateur unique et innovante des smartphones pliables.

Dans d’autres catégories, les conceptions de Samsung qui prennent en compte l’accessibilité et l’environnement ont remporté des prix, notamment:

WW8000T Washer & DV8000T Dryer UX avec une utilisation intelligente et facile, avec des étiquettes en braille et une conception de retour sonore pour indiquer différents cycles ou réglages de température pour une accessibilité améliorée.

Eco-Packaging – un emballage de produit durable qui facilite le recyclage des cartons.

Organisé par iF International Forum Design GmbH, le concours iF Design Award a débuté en Allemagne en 1953. Le prix évalue de manière exhaustive en fonction de ses critères, qui incluent la différenciation et l’impact, dans 9 disciplines et catégories – Produit, Emballage, Communication, Concept professionnel, Intérieur Architecture, architecture, conception de services, expérience utilisateur (UX) et interface utilisateur (UI).

Les lauréats du iF Design Award 2021 sont annoncés en ligne via le site Web du iF Design Award et l’application iF Design. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez https://ifworlddesignguide.com.