Samsung Electronics reçoit le prix SEAL Business Sustainability Award 2022 pour la réutilisation du plastique lié aux océans – Samsung Global Newsroom

Samsung remporte le prix du produit durable pour son innovation vers un avenir durable avec du plastique océanique réutilisé dans la technologie Samsung Galaxy

Samsung Electronics a annoncé que la société avait été nommée lauréate des SEAL Business Sustainability Awards 2022 pour avoir transformé des filets de pêche jetés en un matériau recyclé haute performance pour les appareils Galaxy.

Chaque année, jugés par un panel d’experts en durabilité et en environnement, social et gouvernance (ESG), les SEAL Awards récompensent les initiatives de durabilité les plus percutantes et les meilleures entreprises qui font progresser l’environnement. Samsung est récipiendaire du SEAL Sustainable Product Award, qui récompense des produits inspirants spécialement conçus pour faire bouger et changer le monde d’une meilleure façon.

“Nous sommes honorés de recevoir le prix SEAL Sustainable Product Award 2022 pour nos efforts visant à faire progresser la conception de produits plus circulaires et en faisant plus avec moins en ce qui concerne les déchets plastiques océaniques”, a déclaré Sungsun Park, vice-président exécutif et chef de l’équipe de R&D mécanique de MX Business. chez Samsung Electronics. “Samsung s’engage à poursuivre son parcours de développement durable et à libérer l’échelle, l’innovation et l’esprit de collaboration ouverte de l’entreprise pour fournir des actions climatiques encore plus tangibles.”

« Chaque année, 640 000 tonnes de matériel de pêche sont abandonnées dans l’océan, emprisonnant et enchevêtrant la vie marine et endommageant les récifs coralliens. Nous félicitons Samsung d’avoir transformé la série de smartphones Galaxy pour lutter contre ce défi environnemental », a déclaré Matt Harney, fondateur des SEAL Awards.

Les filets de pêche jetés sont l’un des plastiques océaniques les plus répandus et les plus envahissants qui constituent une menace sérieuse pour la vie marine et notre planète. Samsung a incorporé pour la première fois des filets de pêche recyclés jetés avec la série Galaxy S22 et depuis lors, a utilisé le matériau dans les conceptions de tout l’écosystème Galaxy, y compris dans les tablettes, les ordinateurs portables et les écouteurs. En collaborant avec des organisations partageant les mêmes idées, Samsung a créé un nouveau matériau à partir de plastique recyclé lié à l’océan et a maintenu ses normes de haute qualité.

Cette innovation fait partie de la vision de développement durable de Samsung MX, Galaxy for the Planet, qui décrit le parcours de l’entreprise pour prendre des mesures climatiques tangibles à travers les opérations commerciales mondiales et les cycles de vie des produits. Grâce à Galaxy for the Planet, Samsung s’efforce de développer et d’incorporer des matériaux recyclés dans tous les nouveaux produits, d’éliminer les plastiques à usage unique dans les emballages mobiles, d’atteindre une consommation d’énergie en veille nulle pour tous les chargeurs de smartphones et de détourner tous les déchets de la décharge d’ici 2025.

À propos des prix SEAL

SEAL (Sustainability, Environmental Achievement & Leadership) Awards est une organisation de défense de l’environnement qui honore le leadership par le biais de nos prix de développement durable et de journalisme environnemental tout en finançant la recherche et en poursuivant nos propres campagnes d’impact environnemental.

Les principaux piliers des SEAL Awards sont :

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://seawards.com/.