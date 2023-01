Samsung Electronics réalise la vérification de l’évaluation du cycle de vie sur l’empreinte carbone des produits pour les semi-conducteurs – Samsung Global Newsroom

L’impact environnemental des puces fabriquées sur les sites mondiaux de Samsung sera partagé pour accélérer les objectifs de neutralité carbone de ses clients B2B

Samsung Electronics, un leader mondial de la technologie avancée des semi-conducteurs, a annoncé aujourd’hui avoir établi une évaluation du cycle de vie (LCA) sur l’empreinte carbone des produits de son activité de semi-conducteurs et obtenu la vérification de DNV, l’un des principaux organismes de certification indépendants au monde.

L’ACV est une méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux tout au long du cycle de vie des produits, processus ou services commerciaux, en quantifiant la quantité d’énergie, de matériaux et de déchets rejetés. En détail, sur l’empreinte carbone de ses semi-conducteurs, l’ACV de Samsung couvre l’extraction des matières premières jusqu’à la fabrication, l’assemblage et les tests des puces. Ses résultats sont conformes aux normes ISO 14040, ISO 14044 et ISO 14067 pour garantir crédibilité et transparence.

L’empreinte carbone est couramment utilisée par Samsung et ses clients pour reconnaître l’impact environnemental dans toutes les phases des produits semi-conducteurs de Samsung et peut être utilisée comme mesure pour suivre et réduire les émissions de carbone.

« Depuis 2019, nous mobilisons activement nos efforts pour mesurer et réduire les émissions de carbone de nos solutions logiques et de mémoire clés », a déclaré Dooguen Song, vice-président exécutif du centre Environnement, santé et sécurité (EHS) chez Samsung Electronics. “En tirant parti de l’ACV, nous pourrons aider nos clients à atteindre leur neutralité carbone, tout en devenant plus transparents sur l’impact environnemental des semi-conducteurs que nous produisons dans le monde.”

« En tant qu’expert mondial de la certification énergétique et environnementale, DNV est ravi de s’être associé à Samsung et de le féliciter pour avoir établi avec succès son LCA fiable », a déclaré JangSup Lee, PDG de DNV Business Assurance Korea. “Avec des chefs d’entreprise mondiaux comme Samsung, nous continuerons à participer à la création d’un environnement plus durable à l’avenir.”

Depuis 2019, 37 des produits semi-conducteurs de Samsung ont reçu l’accréditation d’empreinte carbone de Carbon Trust et UL, 6 de ses produits de mémoire certifiés pour la réduction de carbone de Carbon Trust. Le portefeuille de produits respectueux de l’environnement de Samsung comprend DRAM, SSD, stockage intégré, SoC mobile, capteur d’image mobile, packages LED automobiles.

En s’appuyant sur son ACV établie à la fin de l’année dernière, Samsung quantifiera l’empreinte carbone des puces fabriquées dans tous ses sites mondiaux de fabrication, de test et d’assemblage en Corée, en Chine et aux États-Unis.

Avec la durabilité au centre de ses préoccupations, Samsung étendra son ACV pour inclure les empreintes de l’eau et des ressources afin de fournir une évaluation plus complète qui réduira finalement l’impact environnemental de diverses applications telles que les mobiles et les appareils portables, les centres de données, l’électronique grand public, l’automobile, les communications et plus encore. .