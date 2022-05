Samsung Electronics publie un article sur la robotique scientifique sur le système d’exploitation du robot 2 – Samsung Global Newsroom

Le 11 mai, “Robot Operating System 2: Design, Architecture and Uses in the Wild”, un article sur le Robot Operating System 2.0 (ROS2) open-source rédigé par Steven Macenski de Samsung Research1 America (SRA), a été publié dans la revue Science Robotics, l’une des revues les plus prestigieuses de la recherche en robotique.

Dans son récent article, Macenski a présenté l’architecture de ROS2 et les technologies de pointe actuelles ainsi que ses divers cas d’utilisation au sol, en mer et dans les airs. En particulier, Macenski a couvert le VIPER de la National Aeronautics and Space Administration (NASA)2 Projet lunaire qui sera lancé d’ici novembre 2023, en ce qui concerne sa technologie de simulation, d’exploitation et de perception au sol basée sur ROS2. Le document explique clairement et en détail les technologies de ROS2, un kit de développement logiciel open source pour les applications robotiques, afin que de nombreux chercheurs et développeurs puissent s’y référer dans leurs travaux futurs.

Tout en collaborant au développement de technologies logicielles robotiques dans ROS2, Macenski représente Samsung Electronics en tant que mainteneur Open Source responsable de la révision et de l’approbation du code source ainsi que des versions régulières. Il participe également en tant que membre du conseil d’administration du comité de pilotage technique (TSC), l’organe décisionnel suprême du ROS2. Plus particulièrement, Macenski a remporté le prix annuel du meilleur développeur pour ROS2 pendant deux années consécutives depuis 2020. Le TSC comprend plus de 20 grandes entreprises à travers le monde, dont Samsung Electronics, Open Robotics, Toyota, Intel, Wind River, iRobot et Bosch.

Pour son article sur la robotique scientifique, Macenski s’est associé à des sommités de la recherche dans ROS2, telles que le PDG d’Open Robotics Brian Gerkey et le développeur de niveau gourou de ROS2 Tully Foote.

1 Le centre de R&D avancé de Samsung Electronics, qui dirige le développement de technologies futures pour sa division Device eXperience

2 Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) est un rover lunaire développé par la NASA et dont la livraison à la surface de la Lune est actuellement prévue en novembre 2023.