Samsung Electronics publie son rapport de durabilité 2021 – Samsung Global Newsroom

Le 28 juin, Samsung Electronics a publié l’édition 2021 de son rapport de développement durable.

Couvrant les efforts de développement durable de l’entreprise en 2020, le rapport comprend des points saillants dans chacun des domaines suivants : indépendance et transparence du conseil d’administration ; une plus grande conformité et une gestion éthique ; gouvernance de la durabilité; la durabilité à l’ère de la pandémie ; réalisations en matière de durabilité par unité commerciale. Les activités détaillées sont présentées sous les cinq piliers du développement durable que sont l’environnement, nos employés, l’autonomisation des communautés, la responsabilité numérique et la chaîne d’approvisionnement durable.

Dans le rapport de cette année, la société met en évidence les nouvelles voix des parties prenantes internes et externes telles que les employés de la génération MZ et les ONG, en plus du message du président du conseil d’administration et de la direction sur son engagement indéfectible en faveur de la durabilité de l’entreprise.

À la suite de la séparation du président et du PDG au sein de son conseil d’administration en 2018, Samsung Electronics a nommé son tout premier administrateur indépendant à la présidence du conseil en 2020.

Pour renforcer la conformité et la gestion éthique, la société a élevé son équipe de conformité pour qu’elle relève directement du PDG et pour garantir l’indépendance et l’autorité du chef de la conformité. La société a également développé un système de signalement dans lequel une partie prenante externe peut signaler de manière anonyme une violation de la loi. Le comité de conformité de Samsung, une entité indépendante distincte de Samsung Electronics, a également été créé pour surveiller strictement les risques de conformité.

La gouvernance de la durabilité a également été renforcée. En 2020, le Sustainability Council a commencé à être dirigé par le Head of Corporate Management Office. En outre, le Corporate Sustainability Center en charge des stratégies de développement durable et de l’engagement des parties prenantes a été promu en tant qu’organisation directe sous la direction du PDG. En outre, des bureaux de gestion du développement durable ont été nouvellement créés dans les unités commerciales pour renforcer l’exécution des stratégies de développement durable. Depuis 2021, des KPI de développement durable ont été ajoutés à l’évaluation des performances et à la rémunération des dirigeants, les encourageant à prendre en compte la gestion du développement durable dans toutes les parties de l’entreprise.

En 2020, Samsung Electronics a déployé divers efforts pour assurer la sécurité de ses employés, de ses partenaires commerciaux et des communautés locales pendant la pandémie de COVID-19. La société exploitait des cliniques de dépistage internes à Hwaseong, Suwon et Gumi en Corée, et fournissait des produits d’hygiène personnelle à ses employés. Samsung a également fourni à ses partenaires commerciaux confrontés à des défis économiques des fonds de stabilisation des entreprises et des dépenses logistiques, entre autres. En outre, la société a fait don d’appareils Galaxy Tab au HCR, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés pour les jeunes des camps de réfugiés au Kenya, dont l’environnement éducatif s’est détérioré en raison de COVID-19.

Le rapport a également présenté les performances en matière de développement durable par unité commerciale, y compris l’Eco-Package de la division Consumer Electronics (CE) et la télécommande des cellules solaires ; le Galaxy Upcycling de la division Information Technology & Mobile Communications (IM) et la Samsung Global Goals Campaign ; et les progrès de la division Device Solutions (DS) dans la réduction de la consommation d’énergie des produits ainsi que les activités visant à réduire les émissions de carbone des processus de fabrication.

Les performances liées à l’environnement peuvent également être consultées dans le rapport. En 2018, Samsung s’est engagé à s’approvisionner en énergie renouvelable pour 100 % de tous les chantiers aux États-Unis, en Chine et en Europe d’ici 2020. Avec des plans d’action mis en œuvre adaptés à chaque région, l’entreprise a atteint son objectif d’énergie renouvelable pour ces chantiers en 2020.

L’entreprise a également modifié ses politiques en matière de travail et de droits humains en 2020. Elle a renforcé sa politique d’interdiction du travail des enfants et sa politique relative aux travailleurs migrants. Dans le Code de conduite mondial, Samsung a également garanti le droit à la liberté d’association. Le rapport souligne également comment l’entreprise s’est efforcée de renforcer sa gestion de la chaîne d’approvisionnement et d’améliorer l’environnement de travail des fournisseurs.

Pour la diversité et l’inclusion, Samsung a établi sa vision, intitulée « Soyez vous-même, nous construisons un avenir meilleur» et a continué à mener les initiatives à travers des actions concertées avec ses employés dans le monde.

Avec sa vision de « Ensemble pour demain ! Enabling People’, Samsung a été et continuera d’exploiter des activités de contribution sociale axées sur l’éducation et la croissance des jeunes pour leur développement durable. Comme décrit dans le rapport, Samsung a lancé des programmes de soutien éducatif à l’échelle mondiale pour développer les futures capacités technologiques des jeunes. La société a également lancé le programme C-lab Outside en Corée, conçu pour favoriser l’écosystème des startups.

Samsung publie le rapport de développement durable sur une base annuelle depuis 2008. Le rapport de développement durable 2021 a été conçu au format paysage pour une meilleure lisibilité et comprend des fonctions interactives améliorées optimisées pour la visualisation sur des appareils numériques.

Le texte intégral du rapport 2021 sur le développement durable de Samsung Electronics peut être téléchargé ici.