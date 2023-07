Samsung Electronics publie son rapport de développement durable 2023 – Samsung Global Newsroom

Le 30 juin, Samsung Electronics a publié l’édition 2023 de son rapport de développement durable.

À travers ce rapport, Samsung dévoile sa stratégie de développement durable et ses performances dans les domaines People, Planet et Principle.

Le rapport met en lumière les principales activités de l’année écoulée, notamment les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie environnementale annoncée en septembre 2022 et le lancement des principes mondiaux des droits de l’homme de l’entreprise.

La nouvelle stratégie environnementale précise la feuille de route de l’entreprise pour atteindre le zéro net dans la division Device eXperience (DX) d’ici 2030 et au niveau de l’entreprise, y compris la division Device Solutions (DS) d’ici 2050, ainsi que ses efforts pour contribuer à l’action climatique et économie circulaire.

En 2022, Samsung a achevé sa transition vers l’utilisation des énergies renouvelables au Vietnam, en Inde et au Brésil, conformément à l’objectif de l’entreprise de passer entièrement à l’utilisation des énergies renouvelables chez DX et tous les sites opérationnels en dehors de la Corée d’ici 2027.

En outre, l’entreprise a augmenté la quantité de résine recyclée utilisée dans ses pièces en plastique, en bonne voie pour atteindre son objectif d’utiliser de la résine recyclée dans 50 % des pièces en plastique d’ici 2030 et dans tous les composants en plastique d’ici 2050.

En 2022, la division DS de Samsung a étendu les installations de systèmes catalytiques régénératifs (RCS) dans ses installations pour traiter les gaz de procédé plus efficacement et réduire les émissions directes de gaz à effet de serre (GES).

De plus, grâce à ses efforts pour restaurer l’eau à son état naturel avant son rejet d’ici 2040, le campus de Hwaseong a obtenu la note Platine la plus élevée délivrée par l’Alliance for Water Stewardship (AWS).

Samsung continue d’étendre sa collaboration avec diverses parties prenantes. La société a rejoint des initiatives mondiales telles que RE100, la Coalition asiatique pour l’énergie propre (ACEC) et la Plateforme pour l’accélération de l’économie circulaire (PACE). Samsung a également collaboré avec Patagonia pour lancer un filtre qui réduit les microplastiques libérés par les machines à laver.

Le rapport sur le développement durable de cette année se penche sur l’approche de l’entreprise en matière de respect des droits de l’homme et de promotion des talents. En février 2023, Samsung a annoncé ses Principes mondiaux relatifs aux droits de l’homme qui soulignent l’engagement de l’entreprise à respecter les droits de l’homme conformément aux normes internationales, telles que les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (UNGP).

En termes de développement des talents, l’entreprise a lancé l’initiative Free Agent (FA) et le Samsung Talent Exchange Program (STEP) en 2022, élargissant les opportunités pour les employés d’expérimenter différentes fonctions au sein de l’entreprise. Samsung a également lancé The University of Samsung Electronics (The UniverSE), une plateforme de formation complète qui soutient le développement professionnel des employés.

En outre, Samsung a inclus des indicateurs liés à la durabilité dans les évaluations de performance des unités organisationnelles et des cadres depuis 2021. Selon le domaine ou la fonction, ces mesures de performance incluent des indicateurs sur la réduction des émissions de GES, la transition vers les énergies renouvelables, le développement de produits écoénergétiques, la conformité et l’accessibilité.

Enfin, en février 2023, Samsung a lancé son Site Web sur la durabilité, une plate-forme complète qui offre des informations détaillées sur les activités de l’entreprise liées au développement durable. Le site Web couvre un large éventail de sujets, notamment la stratégie et les objectifs, les efforts et les progrès en cours, les produits respectueux de l’environnement, les politiques, les données de performance quantitatives, les actualités et les articles en vedette, ainsi que les reconnaissances et les récompenses.

Le texte intégral du rapport de développement durable 2023 de Samsung Electronics peut être téléchargé ici.

Pour plus d’histoires sur les initiatives de développement durable de Samsung, visitez ici.