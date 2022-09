Samsung Electronics présente une nouvelle ère de technologie calme centrée sur SmartThings au SDC22 – Samsung Global Newsroom

Les développeurs et les créateurs découvriront comment une approche actualisée de SmartThings ouvrira un nouveau monde de connectivité sans effort

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui qu’il accueillera la Samsung Developer Conference 2022 (SDC22) au Moscone North à San Francisco le 12 octobre. La conférence annuelle, qui se tiendra à la fois en personne et virtuellement, mettra en évidence les plans de Samsung pour faire évoluer la plate-forme SmartThings et collaborez avec des développeurs et des créateurs pour créer des expériences connectées de nouvelle génération pour des millions de personnes dans le monde.

Lors du SDC22, Samsung devrait partager les mises à jour de ses logiciels, services et plates-formes, y compris SmartThings, afin de créer un monde meilleur et plus connecté pour tous. La société présentera sa vision de Calm Technology, où les appareils se connectent de manière transparente pour une expérience client plus intelligente qui se produit instantanément.

Jong-Hee (JH) Han, vice-président, PDG et chef de la division Device eXperience (DX) chez Samsung Electronics, ouvrira le discours d’ouverture de SDC22 en partageant davantage sur la vision de l’entreprise. Il sera rejoint par d’autres dirigeants de Samsung, qui partageront les stratégies de l’entreprise dans des domaines tels que les technologies futures. Les autres orateurs comprennent:

Sebastian Seung, président et responsable de la recherche Samsung

Yongjae Kim, EVP, chef adjoint de l’équipe R&D, Visual Display Business

Sang Kim, vice-président principal et responsable des produits et du marketing, Samsung Electronics America

Jaeyeon Jung, vice-président et responsable de SmartThings, Mobile eXperience Business

Hyesoon Jung, vice-président et responsable du groupe R&D Framework, Mobile eXperience Business

Mark Benson, responsable de SmartThings

Anil Yadav, responsable du laboratoire Bixby, Samsung Research America

Au-delà du discours d’ouverture, SDC22 proposera des sessions en petits groupes ouvertes aux participants en personne et virtuels. Ces sessions en petits groupes offrent des opportunités de collaboration et d’en savoir plus sur les dernières plates-formes et outils de Samsung axés sur les développeurs, notamment Bixby, One UI 5, SmartThings et Matter, Samsung Wallet, Tizen et plus encore, ainsi que des opportunités d’explorer les écosystèmes partenaires.

L’événement sur place proposera des expériences pratiques dans le Tech Square de Samsung, y compris des opportunités d’explorer de nouveaux scénarios SmartThings et les dernières innovations de Samsung. L’événement proposera également des opportunités de réseautage et diverses activités sur place.

SDC22 hébergera des activations supplémentaires pour ceux qui se joignent en ligne, y compris le Code Lab, où les développeurs peuvent collaborer et affiner leurs compétences en codage.

Pour plus d’informations sur la Samsung Developer Conference 2022, veuillez visiter http://developer.samsung.com/sdc. De plus amples informations peuvent également être trouvées sur Twitter (@samsung_dev) et Facebook (@samsungdev) avec le hashtag #SDC22.