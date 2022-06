Samsung Electronics présente sa gamme Bespoke Home 2022 lors de l’événement EuroCucina 2022 – Samsung Global Newsroom

Les visiteurs d’EuroCucina 2022 peuvent découvrir comment la dernière gamme de produits et services Bespoke Home de Samsung fonctionne ensemble pour offrir aux utilisateurs des expériences élargies

Samsung Electronics a ouvert aujourd’hui son stand à l’événement EuroCucina 2022, invitant les visiteurs à découvrir de première main les dernières technologies d’appareils électroménagers de Samsung. EuroCucina, qui se tient tous les deux ans à Milan, en Italie, donne le ton de la prochaine génération de technologies domestiques. Samsung participe à l’événement, du 7 au 12 juin de 9h30 à 18h30 CEST, apportant au marché européen les derniers produits et services Samsung pour la maison visant à établir une nouvelle norme pour l’esthétique et les commodités de la maison.

« Chez Samsung, nous sommes ravis d’être de retour à l’événement EuroCucina, cette année pour présenter notre toute nouvelle gamme de produits Bespoke Home 2022 pour les consommateurs européens », a déclaré Martin Kanghyup Lee, vice-président exécutif et responsable des ventes et du marketing, DA, Samsung Electronique. « Nous sommes ravis que les visiteurs d’EuroCucina 2022 puissent profiter d’un aperçu complet de la façon dont nos dernières innovations se combinent pour offrir des expériences de vie à domicile de premier plan. »

Exposée chez Samsung à près de 800m2 stand, une foule d’appareils présenteront la polyvalence des produits sur mesure dans divers thèmes, y compris les styles modernes et européens. Lors de cette première présentation des produits Bespoke Home en Europe, les visiteurs pourront voir la gamme complète d’appareils qui composent le Bespoke Kitchen Package, y compris le tout nouveau four Bespoke AI. Faisant son entrée sur le marché européen, le four est doté d’une technologie d’intelligence artificielle intuitive et d’une fonction de cuisson à la vapeur avancée qui rendent la préparation des repas plus pratique. Les appareils ménagers de Bespoke feront également leurs débuts, notamment la blanchisserie Bespoke AI, AirDresser et Bespoke Jet.

De plus, les participants pourront découvrir comment les produits sur mesure peuvent fonctionner intelligemment ensemble pour automatiser les tâches quotidiennes avec SmartThings Home Life de Samsung au centre. Agissant comme une plaque tournante pour six principaux services à domicile, le tout nouveau SmartThings Home Life offrira une vie à la maison plus utile et plus pratique.

Les visiteurs pourront également explorer une zone d’exposition dédiée à la vision de durabilité 2022 de Bespoke, qui donne la priorité à la durabilité dans tous les aspects du cycle de vie du produit. — depuis la production et la livraison jusqu’à l’utilisation du produit, et enfin, l’élimination. Des innovations de produits économes en énergie aux initiatives de fabrication et de recyclage respectueuses de l’environnement, Samsung intègre des pratiques durables dans tous les aspects de la gamme Bespoke de cette année.

Pour en savoir plus sur la nouvelle gamme Bespoke, assurez-vous de vous connecter à l’événement médiatique mondial en ligne de Samsung Bespoke Home 2022 le 7 juin à 16 h 00 CEST, 10 h 00 HAE et 23 h 00 KST diffusé en direct sur Samsung Newsroom, Samsung.com et Samsung YouTube.