Samsung Electronics a lancé pour la première fois son capteur d’image de 200 mégapixels (MP) en 2021. Depuis lors, la société est à la pointe du secteur des mégapixels ultra-élevés en lançant continuellement de nouveaux produits et en travaillant sans relâche pour stimuler l’innovation. Ces développements incluent l’application de Dual-VTG et Tetra2pixel, qui ont grandement amélioré la technologie des pixels. Alors que la société poursuit ses efforts, elle introduit des solutions supplémentaires pour améliorer encore l’expérience haute résolution. Quelques-unes de ces solutions sont particulièrement intéressantes pour les utilisateurs de smartphones qui enregistrent fréquemment des vidéos et prennent des photos tout en souhaitant ajouter une touche plus dynamique à leurs produits finaux.

Zoomez et suivez n’importe quel sujet, quel que soit l’emplacement

La dernière fonctionnalité vidéo de Samsung, ISOCELL Zoom Anyplace, offre aux utilisateurs plus de liberté et de créativité lorsqu’ils filment avec leur smartphone. Avec la nouvelle solution pour capteurs d’image 200MP, les utilisateurs peuvent sélectionner le sujet souhaité et l’appareil photo le suivra et le filmera automatiquement. Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient se concentrer eux-mêmes sur un sujet en mouvement lorsqu’ils filmaient une vidéo. Mais avec ISOCELL Zoom Anyplace et le moteur Qualcomm AI, la caméra trouve rapidement un sujet en mouvement, le suit et le suit, s’assurant qu’il ne soit pas manqué pendant le tournage. Même les sujets en mouvement rapide ne peuvent pas sortir de l’écran. De plus, les vidéos peuvent être filmées avec moins de tremblements d’écran.

Cette fonctionnalité s’applique également aux zones zoomées en haute résolution, grâce au remosaic en temps réel.1 capacités. ISOCELL Zoom Anyplace prend en charge les tâches liées au suivi des sujets en mouvement lors de l’enregistrement vidéo, et les utilisateurs peuvent simplement profiter de la scène devant eux de leurs propres yeux.



Auparavant, si les utilisateurs prenaient une vidéo en plein écran et zoomaient sur un sujet ultérieurement, la section agrandie souffrait d’une mauvaise qualité vidéo. Désormais, ISOCELL Zoom Anyplace permet aux utilisateurs de capturer simultanément l’intégralité du champ de vision et les zones zoomées en vidéo. De plus, les vues plein écran et zoomées peuvent être filmées en même temps. tout en conservant une haute résolution.

Cette possibilité de prendre simultanément des photos en plein écran et en gros plan libère le potentiel créatif en offrant la polyvalence nécessaire pour enregistrer une scène de plusieurs manières. En conséquence, les créateurs peuvent filmer sous davantage d’angles, et ils peuvent le faire de manière plus libre et dynamique. Même si le sujet choisi se trouve en bord de l’écran, l’utilisateur peut zoomer dessus sans modifier l’angle de sa prise de vue en pleine grandeur. En d’autres termes, les utilisateurs peuvent zoomer comme bon leur semble. S’ils souhaitent démarrer une prise de vue en zoomant sur un sujet, puis en effectuant un zoom arrière, ils le peuvent. S’ils veulent faire l’inverse, ils peuvent le faire aussi. Les fonctions permettent de faire un plus large éventail de choix artistiques pendant le tournage, ce qui améliore l’expérience utilisateur globale.

Grâce au zoom intégré au capteur de Tetra2pixel, les utilisateurs n’ont pas non plus besoin d’être sélectifs en raison des limitations de zoom. Auparavant, avec le zoom numérique, si la zone centrale d’intérêt (ROI) était zoomée 4x en mode somme de 12,5 MP, cela aboutissait théoriquement à une résolution d’image de 0,78 MP (12,5 MP/16). Cependant, avec le zoom intégré au capteur, la zone sélectionnée sur laquelle zoomer est sélectionnée dans l’ensemble de la lunette et rematriquée, ce qui permet au capteur de conserver la résolution d’origine de 12,5 MP et de filmer la vidéo de manière beaucoup plus vivante. Les caméras passaient du grand-angle au télé lors d’un zoom avant de 3x ou plus, ce qui entraînait une modification de la qualité de l’image et de l’angle. Cependant, la caméra large de 200 MP peut zoomer de manière transparente à 2x ou même 4x sans perte de résolution. Grâce à cette qualité constante, les utilisateurs peuvent désormais profiter d’une expérience de tournage plus fidèle à la réalité.

E2E AI Remosaic pour la capture d’images

En plus de Zoom Anyplace comme solution vidéo, Samsung présente l’IA Remosaic de bout en bout (E2E) pour la capture d’images. Actuellement, les étapes suivies par le capteur d’image 200MP pour traiter les images après la prise de vue sont les suivantes : la sortie des données brutes a lieu avant un remosaïque, qui conduit ensuite au traitement du signal d’image (ISP) avant de terminer avec la sortie d’image JPEG. Dans ce processus, toutes les étapes se déroulent dans l’ordre.

E2E AI Remosaic améliore le processus en permettant au remosaic et au FAI d’avoir lieu simultanément. En d’autres termes, E2E AI Remosaic prend un processus qui se produit en séquence et le fait se produire en parallèle, réduisant ainsi la latence du remosaic jusqu’à la moitié. Le résultat final est un temps de traitement d’image globalement plus rapide, ce qui réduit le temps de prise de vue des images de 200 MP et améliore la qualité de l’image. Les utilisateurs pourront prendre et vérifier des photos plus rapidement, et la qualité de l’image se détériorera moins souvent en raison de la perte de données due à la latence. De ce fait, les photos prises auront des détails et des couleurs plus riches.

Efforts continus pour améliorer l’expérience utilisateur

Sur la base des progrès réalisés avec ISOCELL Zoom Anyplace pour la vidéo et E2E AI Remosaic pour la capture d’images, Samsung Electronics réalise des progrès majeurs dans la transformation des expériences vidéo et photo. Grâce à de telles solutions, la sortie en 2021 du capteur d’image de 200 MP semble lointaine. Cependant, de telles avancées font partie d’un plan à long terme, car l’entreprise continue de travailler sur des solutions qui amélioreront encore davantage l’expérience utilisateur. Nous espérons que les utilisateurs auront toujours hâte de capturer l’instant présent avec le capteur d’image ISOCELL ultra haute résolution de Samsung.

* Les images présentées ne sont pas prises avec ISOCELL Zoom Anyplace ou E2E AI Remosaic, et sont fournies à titre indicatif uniquement pour les capacités attendues d’une technologie encore en développement.

1 Remosaic : traitement de conversion de tableau