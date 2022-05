Samsung Electronics présente la nouvelle ère de la technologie Micro LED à l’ISE 2022 – Samsung Global Newsroom

Les modèles 2022 de The Wall offrent une innovation technologique incroyable, y compris l’affichage de pas de pixel le plus fin jamais réalisé à seulement P0,63

Samsung Electronics présente l’avenir de la technologie Micro LED à Integrated Systems Europe (ISE) 2022 à Barcelone, avec trois nouveaux modèles de sa technologie d’affichage de pointe, The Wall.

« La technologie Micro LED est destinée à définir l’avenir de l’innovation en matière d’affichage. De l’industrie du luxe à l’hôtellerie et aux voyages, le potentiel de Micro LED est infini pour permettre aux entreprises d’en faire plus », a déclaré Hyesung Ha, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « ISE est le plus grand salon de ce type au monde et nous sommes ravis de dévoiler notre gamme élargie de The Wall. La technologie de nouvelle génération de The Wall offrira des avantages au-delà des attentes, transformant toute entreprise et ouvrant de nouvelles opportunités.

2022 Le mur — Présentation du plus mince de tous les temps Pas de pixel

À ISE cette année, Samsung dévoilera son modèle 2022 de The Wall (nom du modèle : IWB) — un écran Micro LED modulaire innovant qui offre des expériences visuelles immersives dans un format grand écran haute résolution. L’IWB sera disponible en pas de 0,63 et 0,94 pixel, 0,63 étant le pas de pixel le plus fin de la gamme The Wall. Le nouvel écran est désormais disponible en précommande dans le monde entier.

La fonction de micro pas de l’IWB démontre l’extension d’image et de plage dynamique la plus détaillée de Samsung avec la fréquence d’images de 120 Hz de l’écran, HDR10/10+ et LED HDR. Après l’installation, The Wall propose une variété de tailles d’écran, pouvant accueillir des films 4K pour 110 pouces et jusqu’à une incroyable qualité 8K pour 220 pouces pour répondre à tous les besoins des consommateurs ou des entreprises. Cette capacité de résolution est améliorée par le puissant processeur Micro AI (intelligence artificielle), qui analyse instantanément chaque seconde de contenu et optimise la qualité de l’image tout en supprimant le bruit.

La taille globale des armoires a été augmentée, permettant aux entreprises et aux consommateurs d’installer seulement quatre armoires pour configurer l’écran UHD, ce qui signifie un fonctionnement plus rapide et plus rentable. L’armoire améliorée de l’écran renforce les grands écrans haute résolution et améliore la qualité mécanique pour une visualisation immersive tout en améliorant le réglage des coutures. En fait, le temps d’installation a été réduit offrant des avantages significatifs aux entreprises par rapport à la signalisation LED conventionnelle.

Le mur est également doté d’une technologie de pointe. Tout d’abord, avec Multi View, The Wall permet la lecture simultanée de plusieurs sources à partir de quatre sources maximum, le tout sur un seul écran, sans aucun séparateur supplémentaire requis pour l’affichage dynamique du contenu. Deuxièmement, la technologie Black Seal intégrée à l’écran crée une toile transparente pour des niveaux de noir plus purs, avec un film ultra-faiblement réfléchissant qui a été appliqué pour minimiser la réflexion de la lumière externe. De plus, avec un traitement 20 bits, The Wall offre une qualité d’image exceptionnelle et une expérience de visionnage fluide, soutenue par un pic de 2 000 nits offrant des images plus claires.

Le Mur Tout en un — Innovant et Installation pratique

Également dévoilé à Barcelone cette année, The Wall All-in-One (nom du modèle : IAB) est disponible en trois modèles différents : 4K 146 pouces, 2K 146 pouces et 2K 110 pouces. Cet incroyable écran de nouvelle génération apporte de l’innovation à l’installation, pas seulement à l’expérience visuelle. La résolution standard de The Wall All-in-One est un facteur de forme 16:9. Le produit, qui n’est vendu que par écran, sera disponible dans le monde entier après ISE 2022.

La caractéristique la plus innovante de The Wall All-in-One est l’installation pratique qui comprend une couture pré-ajustée et un « kit de cadre pré-assemblé ». Ce kit, qui simplifie l’ensemble du processus en tant que téléviseur grand public, comprend le cadre déco intériorisé de l’écran au format 16: 9 et un lecteur multimédia intégré S-box, ce qui réduit également le coût total de possession.

Le mur tout-en-un offre un design élégant avec une épaisseur d’affichage de seulement 49 mm, soit finalement 59 mm d’installation totale lorsqu’elle est mesurée du mur à l’écran. Ce design infini mince et sans lunette offre une connexion d’entrée directe sur l’écran sans appareil séparé, créant une configuration propre et pratique.

De plus, avec le traitement 20 bits, la technologie Black Seal et le processeur Micro AI, deux écrans 4K de 146 pouces peuvent être installés côte à côte pour créer un modèle de facteur de forme 32: 9 avec une fonction détachable créant un mur entier d’une qualité d’image exceptionnelle .

Gamme d’écrans polyvalents s’adaptant à une nouvelle ère — de la borne de recharge pour VE à la salle de classe hybride

En plus de la technologie Micro LED à la pointe de l’industrie, Samsung présente divers nouveaux produits d’affichage à l’ISE qui répondront aux besoins en constante évolution de cette nouvelle ère. La nouvelle gamme illustrera l’innovation continue de Samsung dans la création de solutions telles que la communication sans contact et des fonctions de sécurité améliorées.

La dernière gamme extérieure 2022 de Samsung (nom du modèle : OHA 55”, 75”) a été vérifiée pour la visibilité extérieure par Underwriters Laboratories (UL), tandis que la composition mince permet une installation facile et des performances à long terme grâce à la certification IP56. protection. Avec son matériel durable et performant, l’OHA peut fonctionner dans une variété de conditions. Un cas d’utilisation est celui des bornes de recharge pour véhicules électriques (VE), dont la demande augmente à mesure que les ventes de véhicules électriques continuent d’augmenter dans le monde.

Dans le domaine de l’éducation, Samsung continue d’offrir des expériences d’apprentissage hybrides avec ses produits et solutions innovants. Le nouveau Samsung Flip Pro 2022 (nom du modèle : WMB), disponible en deux grands modèles de 75 et 85 pouces, est un tableau blanc interactif qui peut fournir aux enseignants et aux étudiants une convivialité améliorée et des fonctionnalités spécialisées pour répondre aux besoins éducatifs en constante évolution. .

La nouvelle connectivité USB Type-C de Samsung Flip Pro offre un contrôle vidéo et une alimentation intégrés (charge de 65 W), tandis que la latence tactile de pointe et les fonctionnalités multi-touch permettent une collaboration simultanée jusqu’à 20 personnes.1 Le panneau de commande intuitif nouvellement ajouté, les capteurs de contrôle de la luminosité et les quatre haut-parleurs orientés vers l’avant et vers l’arrière améliorent l’expérience globale de la classe et permettent une communication vidéo transparente dans un environnement de classe à distance ou hybride. Enfin, avec SmartView+, jusqu’à 50 appareils peuvent être connectés simultanément à l’écran sans fil, en plus de permettre la multi-vue sur jusqu’à quatre écrans, idéal pour les grandes salles de réunion ainsi que les salles de classe numérisées. La technologie fonctionne de manière transparente en arrière-plan, ce qui rend le produit facile à utiliser par les enseignants et les étudiants.

Le site ISE 2022 Virtual Experience permet aux visiteurs de découvrir virtuellement des produits et solutions d’affichage innovants qui seront présentés sur place. Pour plus d’informations sur l’affichage dynamique et les solutions de Samsung, rendez-vous sur https://displaysolutions.samsung.com/showcase/virtual-experience/ise-2022.

Le stand Samsung sera situé à Gran Via, Hall 3, 3F600, à Barcelone du 10 au 13 mai 2022.

1 Lors de la connexion à WorkSpace, un navigateur Web et des périphériques externes sont requis.