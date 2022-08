Samsung Electronics présente la gamme Odyssey à la Gamescom 2022 offrant des expériences de divertissement ultimes – Samsung Global Newsroom

La série Samsung Odyssey, comprenant le premier écran de jeu incurvé 1000R de 55 pouces au monde, combiné avec Samsung Gaming Hub et Smart Platform, offre des expériences de divertissement de nouvelle génération

Samsung Electronics a dévoilé aujourd’hui sa dernière gamme d’écrans de jeu à la Gamescom 2022, y compris le révolutionnaire Odyssey Ark et les Odyssey G70B et G65B. L’Odyssey Ark, annoncé plus tôt ce mois-ci, est le premier écran de jeu incurvé 1000R de 55 pouces au monde, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse de 1 ms (GtG) et un tout nouveau mode Cockpit.

“En tant que plus grand événement de jeu au monde, la Gamescom représente une opportunité pour Samsung de présenter nos dernières innovations de jeu qui offriront l’incroyable avenir du jeu aux communautés de joueurs du monde entier”, a déclaré Hyesung Ha, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. . “L’impressionnant Odyssey Ark et les nouveaux G70B et G65B super intelligents renforcent notre expertise, tout en ouvrant un nouveau monde de possibilités grâce à ces écrans de jeu.”

Odyssey Ark : écran de divertissement ultime avec des performances de jeu supérieures

L’Odyssey Ark représente une nouvelle frontière dans le jeu avec sa qualité d’image inégalée et son son surround cinématographique. Le premier écran incurvé 1000R de 55 pouces au monde offre une vue immersive qui enveloppe la vision périphérique de l’utilisateur, améliorée par le mode Cockpit qui optimise l’environnement de l’écran avec les fonctionnalités HAS (Height Adjustable Stand), inclinaison et pivotement. La technologie Quantum Matrix alimentée par Quantum Mini LED permet un contrôle ultra-fin et précis des LED densément emballées avec un traitement 14 bits nouvellement ajouté, amélioré par 16 384 niveaux de noir et un rapport de contraste statique d’un million pour un qui met en valeur chaque détail avec une clarté parfaite. .

L’Odyssey Ark est l’écran de divertissement ultime, rendu possible par la technologie exclusive d’affichage mat et de dôme sonore de Samsung. Avec à la fois une protection anti-éblouissement et anti-reflet, les utilisateurs peuvent regarder, travailler et jouer sans distractions, tout en s’entourant d’un son cinématographique diffusé via quatre haut-parleurs à chaque coin et deux woofers centraux, ce qui donne un canal 60 W 2.2.2 avec le plus bas Notes 45Hz de n’importe quel écran de jeu ou barre de son de jeu.

L’Odyssey Ark est équipé de toutes les fonctionnalités nécessaires pour offrir les meilleures expériences de jeu, de divertissement et de style de vie. Smart Hub intègre des appareils et des fonctionnalités IoT essentiels, permettant aux utilisateurs de surveiller et d’ajuster des paramètres tels que la température et l’humidité via l’application SmartThings. De plus, une simple connexion Wi-Fi permet une expérience Smart TV complète, donnant accès aux applications de streaming populaires et au contenu en direct gratuit sans téléchargement ni inscription rendu possible par Samsung TV Plus.

En plus d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz et d’un temps de réponse (GtG) de 1 ms avec AMD FreeSync Premium Pro, l’Odyssey Ark offre Samsung Gaming Hub,1 une plate-forme de découverte de jeux en streaming tout-en-un où les joueurs peuvent découvrir et jouer aux jeux qu’ils aiment sans téléchargement ni besoin d’espace de stockage.

De plus, Odyssey Ark est équipé d’Ark Dial, un contrôleur à énergie solaire exclusif à l’écran Ark, permettant un contrôle rapide et facile des paramètres tels que Flex Move Screen, Multi View, Quick Settings et Game Bar.2 En plus d’être équipé d’un panneau solaire, l’Ark Dial peut également être rechargé par une connexion USB Type-C.

Odyssey G70B & G65B : services intelligents et gameplay encore plus fluide

Les moniteurs de jeu Odyssey G70B et G65B ont été récemment dévoilés à la Gamescom 2022. Ce sont les premiers modèles de la gamme Odyssey qui intègrent à la fois la Smart Platform de Samsung et le Samsung Gaming Hub.

Le G70B et le G65B offrent tous deux des fonctionnalités intelligentes, notamment la possibilité de créer un environnement de bureau à domicile même sans PC. Les moniteurs se connectent facilement à divers appareils et services informatiques à partir d’un seul écran pour un environnement de travail ultra-efficace. Les utilisateurs peuvent se connecter sans fil à un PC Windows ou Mac, utiliser Samsung DeX, refléter l’écran d’un smartphone sur le moniteur à l’aide d’Apple AirPlay 2 et accéder aux services cloud Microsoft 365. Les utilisateurs peuvent également regarder les dernières émissions sur Netflix, Amazon Prime et d’autres principaux fournisseurs de services OTT (over-the-top).

En plus de la fonctionnalité IoT également disponible sur l’Odyssey Ark, les G70B et G65B sont équipés d’un microphone Far Field Voice haute sensibilité, permettant aux utilisateurs de contrôler l’appareil avec des assistants vocaux tels que Bixby et Amazon Alexa. La voix toujours active3 permet aux utilisateurs d’interagir avec Bixby même lorsque le moniteur est éteint, tout en affichant des informations relatives à la conversation sur l’écran du moniteur.

Le G70B est disponible en tailles 28 et 32 ​​pouces, offrant un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms (GtG). Ces capacités sont regroupées dans un écran IPS plat à résolution UHD amélioré par NVIDIA G-SYNC compatible et AMD FreeSync Premium Pro pour un gameplay fluide.

Le G65B est proposé en option de taille 27 et 32 ​​pouces et est équipé d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz et d’un temps de réponse de 1 ms (GtG). L’écran incurvé QHD 1000R est livré avec FreeSync Premium Pro pour une expérience de jeu sans faille qui donnera à tout joueur un avantage concurrentiel.

Samsung Gaming Hub – disponible sur le G70B et le G65B – permet un accès instantané aux meilleurs services de streaming de partenaires tels que Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik et Amazon Luna (États-Unis uniquement). De plus, les utilisateurs peuvent accéder à des jeux de console et PC populaires pour parcourir l’univers du jeu, grâce à la technologie de streaming de jeu avancée de Samsung pour des visuels fluides et un gameplay réactif. En plus du Samsung Gaming Hub, les deux nouveaux modèles Odyssey proposent Game Bar, un outil puissant permettant aux joueurs de visualiser rapidement et facilement l’état des paramètres de jeu et de modifier le temps de réponse ou le ratio d’écran, ainsi que le mode Game Picture, sans jamais avoir besoin de quitter l’écran de jeu.

L’Odyssey Ark de Samsung est désormais disponible en précommande dans le monde entier, tandis que les G70B et G65B seront disponibles dans le monde entier à partir du quatrième trimestre.

Pour découvrir et en savoir plus sur les dernières innovations d’affichage de jeu de Samsung, veuillez visiter le stand Samsung à Gamescom dans le hall 9 dans le Koelnmesse, Cologne, du 24 au 28 août 2022. Pour plus d’informations sur la gamme de jeux Odyssey de Samsung, veuillez visiter https:// displaysolutions.samsung.com/gaming-monitor/odyssey-ark.

Vous pouvez également visiter la chaîne Samsung Odyssey Twitch pour explorer le jeu de demain : https://www.twitch.tv/samsungodyssey.

1 Samsung Gaming Hub est disponible dans les pays/régions suivants : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Italie, Corée et Brésil. La disponibilité des services pour les partenaires peut varier selon la région.

2 Game Bar est pris en charge pour les jeux sur PC et sur console, mais pas pour Gaming Hub.

3 La disponibilité des services d’assistant vocal peut varier selon la région.