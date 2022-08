Samsung Electronics participe à la norme HCA basée sur sa solution intégrée d’appareils électroménagers SmartThings pour une meilleure connectivité à la maison

Samsung dirige des appareils efficaces et des services intelligents pour maximiser les économies d’énergie et fournir des solutions durables à la maison avec HCA.

Samsung Electronics participera en tant que président du conseil d’administration à la conférence Home Connectivity Alliance (HCA) à l’IFA 2022 qui se tiendra à partir du 2 septembrend à 6e. Samsung démontrera son leadership en matière d’interconnectivité des appareils grâce à la solution d’électroménager intégrée de l’entreprise : SmartThings. Il permettra aux utilisateurs de contrôler les appareils électroménagers de 13 grandes marques du monde entier.

L’objectif commun de HCA — une organisation fondée par de grands fabricants d’appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC), d’appareils électroménagers et de téléviseurs, notamment Arçelik A.Ş., The Electrolux Group, Haier, GE Appliances, Samsung Electronics, Trane Technologies et autres — est de fournir des produits sûrs, sécurisés et interopérables qui utilisent des fonctionnalités et des services connectés innovants pour garantir aux utilisateurs une expérience holistique de leurs écosystèmes d’appareils électroménagers.

En tant que l’un des membres fondateurs de la HCA et président du conseil d’administration de l’Alliance, Samsung prend très au sérieux sa position de leader au sein du projet. Yoon Ho Choi de la planification des produits chez IoT Biz Group, Samsung Electronics, est actuellement président et président du conseil d’administration de HCA. Fier de son statut de membre fondateur du HCA, Samsung s’est efforcé depuis le début du partenariat d’utiliser SmartThings — son système d’intégration dynamique d’appareils et d’appareils — pour contribuer à la réalisation des ambitions de l’Alliance en matière d’interconnectivité à domicile.

«Nous sommes particulièrement heureux de voir la vitesse des progrès au sein du HCA. En seulement neuf mois après son lancement, le HCA a été en mesure de fournir une démonstration en direct de l’interopérabilité Cloud-to-Cloud des appareils, des téléviseurs et des systèmes de CVC entre les marques membres », a déclaré Chanwoo Park, vice-président exécutif et responsable du groupe IoT Biz. au sein de l’activité appareils électroménagers numériques de Samsung Electronics. “Il s’agit d’une réalisation vraiment unique et capitale qui ne peut être accomplie que grâce au dévouement et à une collaboration étroite entre des fabricants qui connaissent et comprennent l’écosystème de la maison connectée.”

SmartThings : un élément central de la mission HCA pour Samsung

SmartThings transforme la maison en un écosystème interconnecté. C’est un système qui continue d’aider les technologies Samsung, les applications tierces et les appareils d’autres membres HCA à travailler en harmonie pour une expérience holistique de la maison. Au cours de l’IFA de cette année, HCA organisera une démonstration à laquelle participeront les entreprises participant à HCA à partir du 2 septembrend à 5e, qui montrera comment les appareils électroménagers de plusieurs entreprises peuvent être contrôlés avec un seul système. Ces appareils incluent le purificateur d’air Bespoke Cube de Samsung Electronics, le Bespoke Jet Bot™ AI+, le réfrigérateur Bespoke et le Neo QLED, qui sont tous appliqués aux SmartThings avec la norme HCA.

Avec l’application SmartThings, les utilisateurs peuvent contrôler plus de 40 fonctions dans 15 catégories de produits de 13 marques, dont Samsung Electronics. À l’inverse, les applications de maison intelligente de 13 marques peuvent également contrôler divers produits Samsung. Par exemple, même si le four, l’induction et la hotte de la cuisine sont de marques différentes, il est possible de le cuisiner et de le contrôler avec une seule application SmartThings. Les 15 groupes de produits comprennent des climatiseurs, des purificateurs d’air, Eco Heating System, des lave-vaisselle, des sèche-linge, des congélateurs, des hottes, des inductions, des fours, des réfrigérateurs, des robots aspirateurs, des téléviseurs, des machines à laver et plus encore.

Compte tenu de l’évolutivité du système SmartThings existant, il est possible de créer un environnement de maison intelligente pratique en connectant 300 marques supplémentaires d’appareils tiers, ainsi que les produits des 13 marques HCA à SmartThings.

Mises à jour qui maintiennent le fonctionnement des appareils hérités

SmartThings et HCA prévoient d’apporter les nouvelles fonctionnalités interopérables aux marchés mondiaux au cours du premier semestre 2023. De plus, les modèles équipés du Wi-Fi parmi les appareils électroménagers existants des sociétés membres de HCA peuvent être contrôlés avec une seule application, quelle que soit la marque, via une mise à jour logicielle sur l’application. Ceci est particulièrement important compte tenu des longs cycles de vie de ces gros appareils qui font partie de l’infrastructure domestique. Les mises à jour de SmartThings sont simples, faciles d’accès et se produisent régulièrement pour garantir que les dernières mises à jour de sécurité et de fonctionnalités sont accessibles aux utilisateurs du monde entier.

Une alliance pour un avenir meilleur

Avec plus de 235 millions d’utilisateurs enregistrés dans le monde sur plus de 105 millions d’appareils connectés, SmartThings continue de dominer le domaine de la maison intelligente. Samsung — avec ses collègues membres du HCA — aide à concrétiser la vision d’innover et de développer de nouvelles solutions grand public dans le paysage de l’IdO en tirant parti de la puissance de la plateforme SmartThings. L’entreprise s’engage à continuer d’affiner ses propres technologies tout en veillant à ce que l’interopérabilité soit possible entre les appareils et les appareils des autres membres de la HCA.